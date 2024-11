A hét elején váratlanul, személyes okokra hivatkozva távozott az Inter Miami vezetőedzői pozíciójáról Geraldo "Tata" Martino, aki megnyerte az alapszakaszt a csapatával az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS), ezután azonban a rájátszásban vívott első párharcában kiesett az Atlanta United ellen. A korábbi Barcelona-edzőnek és argentin szövetségi kapitánynak még egy éve lett volna hátra a szerződéséből. A részben David Beckham által is tulajdonolt, Lionel Messit is foglalkoztató floridai klubbal az elmúlt napokban már több vezetőedzőt is hírbe hoztak, a legnagyobb esélyesnek azonban Xavi Hernández tűnik.

A két barát, Xavi (balra) és Lionel Messi Barcelona után Miamiban folytathatja a közös munkát

Fotó: Spain DPPI / DPPI via AFP

Xavi és Lionel Messi a Barcelona után az Inter Miaminál is együtt dolgozhat

A játékosként a spanyol válogatottal világ- és Európa-bajnok

Xavi 2004 és 2015 között együtt futballozott és ért el sikereket az FC Barcelonában az azóta nyolcszoros aranylabdás Lionel Messivel,

akivel rendkívül jó kapcsolatot is ápolt. A 44 éves vezetőedző nyáron éppen a katalán klub kispadjáról távozott egy fordulatos időszak után, ugyanis Xavi januárban lemondott a posztjáról, de a Barcelona vezetősége később jelezte, hogy a spanyol mégis kitölti a jövő nyárig szóló szerződését – májusban azonban mégis bejelentették, hogy két és év után távozik.

Xavi az Inter Miaminál Messi mellett olyan, korábbi Barcelona-játékosokkal dolgozhatna együtt, mint Sergio Busquets, Jordi Alba és Luis Suárez. A floridai együttes vezetőedzői posztjára azonban Xavi Hernández mellett több személyt is jelöltnek tart a világsajtó: Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Jürgen Klinsmann, Tite, Joachim Löw, Frank Lampard és Erik ten Hag neve is megjelent a hírekben Geraldo "Tata" Martino távozása óta.

