Az U21-es magyar válogatott a korosztályváltást követő első nemzetközi mérkőzésén, csütörtök délután Paralimniben lépett pályára a házigazda Ciprus ellen. A felkészülési találkozó végül Vajda Botond 66. perces góljával 1-0-s magyar győzelemmel zárult. A felkészülést kedden a görögök elleni meccsel folytató együttesben, Szélesi Zoltán szövetségi edző keretében nem szerepelt Lisztes Krisztián, a német Eintracht Frankfurt 19 éves támadója ugyanis még nincsen százszázalékos állapotban a másfél hónapja elszenvedett izomsérülése óta.

Lisztes Krisztián egyelőre kevés szerepet kapott az Eintracht Frankfurtban

Fotó: Instagram/eintrachtfrankfurt

Lisztes Krisztián nyáron kezdte meg a 2029-ig szóló szerződését Frankfurtban, eddig azonban a klub negyedosztályban szereplő, második számú csapatában lépett csak pályára, és ott is csupán három mérkőzésen. Szeptember vége óta, a sérülésének is köszönhetően nem jutott szóhoz, a kispadra is csupán egyszer tudott leülni, ennek ellenére nemrég Lisztes pozitívan nyilatkozott a jövőjéről.

„Úgy érzem, jó helyen vagyok. Minden nap azért melózom, hogy minél hamarabb kiléphessek ebbe a csodálatos stadionba.

Azért nem adtak kölcsön, mert a klubnál úgy érzik, be tudok mutatkozni a nagy csapatban"

– mondta október végén Lisztes Krisztián.

Lisztes Krisztián kölcsönadásáról beszélt az Eintracht Frankfurt vezérigazgatója

Szerdán a Frankfurt arról számolt be, hogy Lisztes Krisztián jelenleg egyedül edz, így próbálja visszanyerni a formáját. Egy nappal később aztán a Frankfurter Neue Presse egy nyilatkozatot tett közzé: az Eintracht Frankfurt vezérigazgatója, Markus Krösche a 19 éves magyar támadóról beszélt.

„Krisztiánnak a felkészülés során kisebb sérülései voltak, ami hátráltatta őt. Még szoknia kell ezt az intenzitást, mert nagy lépés lehet Magyarországról idejönni hozzánk. Teljesen fel kell épülnie, számára az a lényeg, hogy olyan szintet érjen el fizikailag, hogy teljes mértékben bírja az intenzitást – mondta Lisztesről a klub vezérigazgatója, aki a magyar játékos kölcsönadásának lehetőségéről is beszélt. – Meg kell nézni, minek van értelme.

Néha jó, ha egy teljes szezonon keresztül máshol vagy, de fiatalként kölcsönben játszva azonnal meg kell felelni az elvárásoknak,

és egy olyan klubban kell játszani, amelynek szerkezete jelenleg hiányos.”