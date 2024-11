A Nyíregyháza Spartacus otthonában játszott NB I-es mérkőzés legelején Nagy Barnabás beadása után Beke Péter fejelt kapura, és az egyszeres magyar válogatott kapus Kovácsik Ádám könnyedén kiüthette volna a labdát, de ehelyett a saját, paksi hálójába ütötte azt.

A Paks magyar válogatott kapusa, Kovácsik Ádám nem kezdte jól a Nyíregyháza elleni NB I-es meccset

Fotó: paksifc.hu

A magyar válogatott kapus, Kovácsik Ádám első potyagólja:

Negyedórával később aztán a Nyíregyháza egy szögletből, olimpiai góllal duplázta meg az előnyét: Kovácsréti Márk tekerését nem tudta kiütni a vendégek kapusa.

Kovácsik nyáron igazolt a Pakshoz, ahol október eleje óta első számú kapusnak számít. A Paks a 3., a Nyíregyháza a 8. helyről várta a fordulót.

A magyar foci továbbra is lázban tartja a fogadókat

A nemzetközi kupák mellett a hazai pontvadászat legalább annyira érdekes a fogadók körében, mint a BL vagy az El. A futballszurkolók idén is találgatják, hogy lesz-e potenciális kihívója a Ferencvárosnak, és mely együtteseknek lesz lehetőségük kiharcolni a nemzetközi kupákban való részvételt. A fogadók szemüvegén keresztül nézve is izgalmas összecsapások várhatók a labdarúgó OTP Bank Ligában. Fogadással kapcsolatos részletek itt!