A labdarúgó Nemzetek Ligája új lebonyolítási rendszere értelmében a B divízió csoportelsői közvetlenül az A divízióba jutnak, míg a második helyezettek osztályozót játszhatnak a feljutásért az A divízió csoportharmadikjaival. Az már szombaton este, a magyar válogatott Hollandia elleni 4-0-s vereségével, illetve Bosznia-Hercegovina németországi vereségével eldőlt, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a csoportja harmadik helyén végez Boszniát megelőzve, így tavasszal osztályozót kell játszania a legmagasabb osztályban maradásért. A lehetséges ellenfelek listája pedig folyamatosan szűkül.

A magyar válogatott kedden zárja a Nemzetek Ligája csoportkörét, márciusban osztályozót kell vívnia a bennmaradásért

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Vasárnap megkezdődtek az NL utolsó fordulójának mérkőzései, a B divízióban pedig a négyből két csoport be is fejeződött. Ezek közül a 2-es számú csoportban (az automatikus feljutást kiharcoló Anglia mögött) Görögország végzett másodikként, míg a 3-as jelű kvartettben Ausztria a pontvesztésével elbukta az első helyét, így Norvégia jutott fel, az osztrákok pedig osztályozóra kényszerültek.

Kedden este a másik két csoport küzdelmei is véget érnek. Az 1-es számú csoportban Csehország (8 pont), Georgia (7), Albánia (7) és Ukrajna (5) is végezhet még második helyen, az utolsó fordulóban Csehország-Georgia és Albánia-Ukrajna mérkőzéseket rendeznek. A 4-es csoportban pedig a 11 pontos Törökország a pont nélküli Montenegró otthonában lép pályára, míg a 9 pontos Wales a hétpontos Izlandot fogadja, így itt is még három válogatott zárhat másodikként.

A magyar válogatott lehetséges ellenfelei a Nemzetek Ligája-osztályozón:

Ausztria

Görögország

Csehország/Georgia/Albánia/Ukrajna

Törökország/Wales/Izland

Az oda-vissza vágós osztályozós párharcokat pénteken délben sorsolják ki, az első mérkőzést 2025. március 20-án, a visszavágót három nappal később rendezik majd – Magyarország a visszavágót játszhatja majd hazai pályán. Az NL-bennmaradásért vívott osztályozó ráadásul minden bizonnyal a magyar válogatott történetének 1000. hivatalos mérkőzése lesz, hiszen a keddi, Németország elleni találkozó lesz a 999. a sorban.