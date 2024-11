"Alapból nehéz ez az egész. Attól függetlenül hogy jól kezdtünk, egy teljesen más sztori miatt kicsit elveszítettük a fejünket.

Nem kívánom senkinek, amit átéltünk. Ugyanaz játszódott le bennem, mint az Eb-n Varga Barnabásnál. Odanéztem a kispad felé és végignéztem az egészet. Csak érte csináltuk végig.

Megérdemelte azt, hogy küzdjünk a pályán. El tudom fogadni, hogy benne volt a fejekben az, ami történt. Mindenki azt mondta, hogy folytassuk a meccset, de sajnos ez most nem volt elég a jó teljesítményhez" - mondta a lefújást követően a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai Dominik nem kívánja senkinek azt az érzést, amit Szalai Ádám rosszullétekor átélt

Fotó: AFP/Damien Meyer

Marco Rossi újonca, Szabó Levente szűkszavúan értékelt a meccs után.

"Majd a szövetség lekommunikálja ezt, mi jobbulást kívánunk az Ádinak.

Mindig is néztem a válogatottban a játékát és felnéztem rá, természetesen a pályán nyújtott teljesítménye miatt is. Nagyon jó ellenfél ellen sikerült debütálnom, ez most ilyen mérkőzés volt, mindenki odatette magát" - mondta Szabó a magyar válogatott korábbi csatáráról, akinek szerencsére már stabil az állapota.

Győzelmükkel a hollandok bebiztosították a második helyüket a csoportban és bejutottak a Nemzetek Ligája negyeddöntőjébe, míg Marco Rossi együttese a bosnyákok németországi veresége miatt biztosan a harmadik helyen végez, ami azt jelenti, hogy osztályozót kell játszania a bennmaradásért. Azzal azonban talán minden magyar szurkoló egyetért, hogy ezen az estén nem az eredmény volt a legfontosabb.

