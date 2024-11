A portugál bajnokság 11. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén a Sporting kétgólos hátrányban volt a félidőben a Braga otthonában, ám Viktor Gyökeresék a szünet után négy gólt is szereztek, így 4-2-es győzelemmel megőrizték a hibátlan mérlegüket. A Benfica ráadásul ezután 4-1-re kiütötte a Portót, így a Bajnokok Ligájában is remeklő Sporting előnye már hat pont a tabella élén. A lisszaboniak kispadjától ezzel a mérkőzéssel, korábbi csapata ellen négy év után búcsúzott a vezetőedző Ruben Amorim, aki hétfőtől hivatalosan is megkezdi 2027-ig szóló szerződését a Manchester Uniteddel.

A portugál Ruben Amorim lett a Manchester United új vezetőedzője, de még nem kapott vízumot

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Még vár a vízumra Ruben Amorim, a Manchester United új edzője

A 39 éves portugál vezetőedző számára azonban nem indul zökkenőmentesen a manchesteri kaland, ugyanis még nem kapott vízumot Angliába. Ezért aztán Ruben Amorim nem vehet részt személyesen a csapat hétfői nyitóedzésén sem. A Unitednál arra számítanak, hogy a portugál tréner hamarosan megkapja a vízumot, addig azonban nem világos, hogy milyen feladatokat láthat el. Amorim szerencséje, hogy a Manchester United játékosainak nagy részére a következő bő egy hétben a válogatott-mérkőzéseken lesz szerepe, így aztán

jövő csütörtökig erősen tartalékos csapattal kellene edzéseket tartania.

Ruben Amorimot már nagyon várják a holland Erik ten Hag irányítása alatt csak bukdácsoló Manchester United szurkolói. A portugál edző a Sportingnál jellemzően háromvédős rendszert alkalmazott, és főszerepet kaptak a szélső védők, akik a támadásból is kiveszik a részüket, emellett pedig az agresszív letámadás és a gyors, látványos támadójáték jellemzi a taktikáját. Azonban nemrég elmondta, „Nem tudjuk átvinni az egyik valóságot a másikba. A Manchester United nem játszhat ugyanúgy, mint a Sporting, alkalmazkodnunk kell", ez a kijelentés pedig megrémítette a manchesteri drukkereket, mert Ten Hag is hasonlóan nyilatkozott az Ajax csapatától történő érkezésekor.

Kapcsolódó cikkek