A Manchester United egy óriási kapushiba után már az első percben vezetést szerzett a norvég Bodø/Glimt ellen, de a vendégek a félidő feléhez érve fordítani tudtak. Rasmus Højlund azonban ezután az 50. percig kétszer is eredményes volt, így Rúben Amorim csapata a második győzelmét is megszerezte a megújult Európa-liga alapszakaszában. Az MU a 36 csapatos El-tabella 12. helyén áll öt forduló után, továbbra is egy hellyel a szintén 9 pontos Ferencváros mögött.

Alejandro Garnacho az 50. másodpercben, röhejes kapushiba után szerzett vezetést a Manchester Unitednek az Európa-liga-meccsen

Fotó: Oli SCARFF / AFP

A Manchester United mellett az Eintracht Frankfurt is egy góllal nyert az Európa-liga-meccsén

Fenyő Noah csapata, a továbbra is veretlen Eintracht Frankfurt 2-1-re nyert a dán FC Midtjylland otthonában, a 18 éves magyar középpályás a cserepadról nézte végig a találkozót. A Szalai Attilát ezúttal is nélkülöző Hoffenheim 3-0-ra kikapott a portugál SC Braga vendégeként.

Rasmus Höjlundhoz hasonlóan Hamza Igamane is két találattal és egy gólpasszal vette ki részét csapata győzelméből: a Rangers 4-1-es sikerrel távozott a francia OGC Nice otthonából – így is mindketten le vannak maradva a góllövőlistát vezető Varga Barnabás mögött.

A nyolcfordulós alapszakasz első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdenek majd meg a 16 közé jutásért.

Eredmények, Európa-liga-alapszakasz, 5. forduló:

Ferencvárosi TC-Malmö FF (svéd) 4-1 (2-1)

Manchester United (angol)-Bodö/Glimt (norvég) 3-2 (2-2)

Tottenham Hotspur (angol)-AS Roma (olasz) 2-2 (2-1)

Slavia Praha (cseh)-Fenerbahce (török) 1-2 (1-1)

Real Sociedad (spanyol)-AFC Ajax (holland) 2-0 (0-0)

SC Braga (portugál)-TSG 1899 Hoffenheim (német) 3-0 (2-0)

FC Midtjylland (dán)-Eintracht Frankfurt (német) 1-2 (0-1)

OGC Nice (francia)-Rangers FC (skót) 1-4 (0-3)

FC Twente (holland) - Royale Union Saint-Gilloise (belga) 0-1 (0-1)

FCSB (román)-Olimpiakosz (görög) 0-0

korábban:

FC Riga FS (lett)-PAOK (görög) 0-2 (0-1)

SS Lazio (olasz)-PFC Ludogorec (bolgár) 0-0

AZ Alkmaar (holland)-Galatasaray (török) 1-1 (1-1)

Qarabag FK (azeri)-Olympique Lyon (francia) 1-4 (0-1)

Dinamo Kijev (ukrán)-Viktoria Plzen (cseh) 1-2 (0-0)

Athletic Bilbao (spanyol)-IF Elfsborg (svéd) 3-0 (2-0)

RSC Anderlecht (belga)-FC Porto (portugál) 2-2 (0-1)

Besiktas (török) - Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 1-3 (1-2)