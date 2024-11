A holland Ruud Van Nistelrooy nyáron csatlakozott Erik ten Hag edzői stábjához a Manchester Unitednál, október végén pedig a vezetőedző kirúgása után a klublegenda ideiglenesen át is vette Ten Hag helyét. A beugrása remekül sikerült, négy mérkőzésen három győzelmet és egy döntetlent ért el a csapattal, és Van Nistelrooy el is ismerte, hogy szeretne a Manchester Unitednál maradni az új vezetőedző, Rúben Amorim mellett, ám a a portugál szakember a saját embereit vitte magával a Sporting Lisszabontól, így a hollandnak nem volt maradása.

Négy mérkőzésen irányította a Manchester Unitedet Ruud van Nistelrooy

Fotó: Darren Staples / AFP

Elköszönt a Manchester Unitedtól Ruud Van Nistelrooy

„Ez mindenkinek szól a Manchester United Futball Clubnál, különösen a háttérben dolgozóknak, a játékosoknak és a szurkolóknak. Teljes szívemből szeretném megköszönni a hihetetlen erőfeszítéseiteket és támogatást. Megtiszteltetés volt játékosként, segédedzőként és menedzserként is képviselni a klubot, mindig őrizni fogom a közös emlékeket. Az MU mindig különleges helyet fog kapni a szívemben, és remélem, hogy hamarosan még sok dicsőséges nap lesz az Old Traffordon. Nem csupán azért, mert azt akarom, hogy jól teljesítsen a klub, hanem mert mindannyian meg is érdemlitek! Minden jót kívánok, vigyázzatok magatokra. Ruud" – írta a 48 éves Van Nistelrooy a közösségi oldalán pénteken délután.

A Manchester United együttesében 2001 és 2006 között 219 meccsen 150 gólt szerző Ruud van Nistelrooy 2012-ben vonult vissza a játékoskarrierjétől. Edzőként a holland válogatottnál segédkezett, majd a PSV Eindhoven utánpótlásában és felnőttcsapatában dolgozott, mielőtt nyáron Manchesterbe érkezett. A Manchester United jelenleg a Premier League 13. helyét foglalja el, de a mezőny szorosságát mutatja, hogy a Vörös Ördögök mindössze négy pontra vannak a dobogótól a tabellán.

A The Sun úgy tudja, a holland legenda következő munkahelye az angol másodosztályban szereplő Burnley lehet, amely a negyedik helyen áll a Championshipben.

Kapcsolódó cikkek