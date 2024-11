Szenzációsan kezdte edzői karrierjét a a portugál Bragánál

Gyorsan kiderült, hogy Amorim megérte a pénzét, ugyanis 19 év után bajnoki címre vezette a Sportingot a 2020/2021-es idényben. A statsztikai mutatók alapján a második szezonja még bravúrosabbra sikerült, ám akkor be kellett érnie az ezüstéremmel, viszont beszédes, hogy

kilencből kilencszer választották meg a hónap legjobb edzőjének.

Ami abból a szempontból nem meglepő, hogy 224 mérkőzés alatt egészen elképesztő, 2.26-os pontátlaga volt a lisszaboni zöld-fehérekkel.

Tudatosság, taktika, támadófutball

Amorim nagyon precíz edző, aki tudatosan minden részletre odafigyel, fiatal kora ellenére pedig komoly tekintélyt tudott teremteni az eddigi állomáshelyein. A Sportingnál is bátran nyúlt a fiatalokhoz, elég csak Goncalo Inacio , Ousmane Diomande , vagy Geny Catamo nevét említeni, akik az távirányítása alatt mutatkoztak be. Az egyik nagy erőssége, hogy tisztában a gyengeségeivel és szerényen dolgozik azon, hogy továbbfejlődjön edzőként.

Portugáliában már épített egy bajnokcsapatot

A Sportingnál elsősorban a 3-4-3-as felállást favorizálta, (időnként 3-4-1-2-est) így a taktikájában főszerepet kapnak a szélső védők, akik a támadásból is kiveszik a részüket, emellett az agresszív letámadás és a gyors, látványos támadójáték jellemzi a taktikáját. Azonban

makacsul ragaszkodik a háromvédős rendszerhez,

állítólag ez is volt az egyik oka annak, hogy a nyáron lemondott a a portugál edző megszerzéséről a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool.

Jövőre követi Manchesterbe Rúben Amorimot a magyar származású Viktor Gyökeres?

Amiatt is érte kritika, hogy túlnyomórészt egy csatárra támaszkodik, aki a klasszikus 9-es pozícióját tölti be. Igaz, a Sportingnál ebből nem volt gond, ugyanis a magyar származású svéd válogatott Viktor Gyökeres személyében világklasszis gólvágója akadt, aki a tavaly nyári érkezése óta 64 meccsen 62 gólt jegyzett és kiosztott mellett 19 gólpasszt is. Bár a manchesteri szurkolók nagyon szeretnék, ha Gyökeres is követné edzőjét az Old Trafordra, Amorim azonban leszögezte, hogy januárban biztosan nem fog Sporting-játékost igazolni.