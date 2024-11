A német válogatottságtól augusztus végén, a negyeddöntőben zárult, hazai rendezésű Európa-bajnokság után visszavonult Manuel Neuer 124-szer védett a Nationalelfben, amelyet világbajnoki címhez is segített 2014-ben. A 38 éves focista a klubkarrierjét azonban nem fejezte be, és továbbra is a Bayern München első számú kapusa – annak ellenére, hogy pályafutása leggyengébb szezonját futja, rengeteget hibázik, és a Bundesliga-kapusok egyik leggyengébb mutatóival rendelkezik úgy is, hogy a legutóbbi öt Bayern-meccsen nem kapott gólt. Az 55 éves Oliver Kahn 1994 és 2008 között volt a Bayern kapusa, és a 86-szoros német válogatott játékos átérzi Neuer helyzetét, akit nemrég ki is fütyültek az Allianz Arénában.

A Bayern München kapusa, Manuel Neuer nem találja a régi formáját ebben a szezonban

Fotó: NurPhoto via AFP

A szintén Bayern München-legenda Oliver Kahn üzent Manuel Neuernek

„Ezt a saját pályafutásomból is ismerem. Éveken át hozzászokott ahhoz, hogy a válogatott első számú kapusa legyen. Ez véget ért, és ez nem könnyű, főleg mentálisan.

Ha valaki gödörbe kerül, megkérdezi magától, hogy »milyen célt tudok még elérni?«, ezért nem csodálom, hogy Manuel nem azt a teljesítményt nyújtja a meccseken, amit elvártak tőle

– nyilatkozta a válogatottól 2006-ban, a kluboktól 2008-ban visszavonult Oliver Kahn, aki 2021 és 2023 között a Bayern München vezérigazgatójaként is dolgozott. – Amikor én 2006-ban visszavonultam a válogatottól, egyértelműsítettem a Bayern és magam számára is, hogy két év múlva befejezem, és ez segített nekem és a klubnak is, mert mindenki tudta, hogy mi fog történni. Ez ösztönzött is, hiszen motivációt tudtam meríteni. Azt senki sem szeretné, hogy kifütyüljék a pályafutása végén."

Kahn hozzátette, a Bayern-szerződéssel jövő nyárig rendelkező Neuernek is ki kellene jelölnie a visszavonulása dátumát, és szerinte ennek a visszavonulásnak 2025 nyarán be is kellene következnie

– főleg, ha a müncheniek május végén, a saját stadionjukban megnyerik a Bajnokok Ligáját.

Korábban Lothar Matthäus és Markus Babbel is kritizálta Neuert a Bayern München legendái közül. Utóbbi szerint Neuer mostanában úgy játszik, mintha sícipő lenne a lábán, Matthäus pedig egyenesen kimondta, hogy a kapus jelenleg nem ad biztonságot a Bayern-védelemnek, és már egyáltalán nem a régi önmaga.