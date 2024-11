Koundé ebben az idényben eddig mind a tizenhét tétmérkőzésen pályára lépett az FC Barcelona színeiben, ráadásul két meccs kivételével mindegyiken kezdőként. A francia jobbhátvédnek nagyon jól megy a játék Hansi Flick irányítása alatt, hiszen eddig egy gólt lőtt és négy gólpasszt osztott ki, azonban a The Bridge című podcastben megdöbbentő őszinteséggel beszélt arról, hogy a futball már nem szívügye, sokkal inkább csak munkaként tekint rá.

A Barcelona két alapembere, Jules Koundé (b) és Robert Lewandowski

Fotó: NurPhoto via AFP

"Nehéz ez számomra, mert már sokkal több dolog érdekel. Viszont szeretném, ha a családom jól élne, és szeretnék másoknak is segíteni.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy még mindig annyira szeretem a futballt, mint pályafutásom elején. Ez volt az életem, de most már csak a munkám.

Amikor elkezdtem focizni, minden másodlagos volt a pályán kívül” – kezdte a 26 éves védő, aki a beszélgetés során a jövőjéről is szót ejtett.

"Nem látom magamat edzőként. Azonban nagyon érdekesnek találom a játékosok és az edző közötti kapcsolatot, viszont maga a munka túl sok stresszel jár. Edzőnek lenni nem egyszerű".

Köztudott, hogy a francia védő a divat szerelmese, extravagáns öltözködése miatt pedig legalább annyira szerepel a hírekben, mint a pályán nyújtott teljesítménye miatt. Nem lenne meglepő, ha majd a visszavonulása után a jövőben a divatiparban találná meg a számításait.

Koudé 2022-ben 50 millió euróért igazolt a Sevilla csapatától a Barcelonához, ahol kezdetben középső védőként számítottak rá, most azonban újra a védelem jobb oldalán bizonyíthat.

"Néha az emberek nem értik, hogy nekünk is megvannak a saját céljaink és elvárásaink magunkkal szemben. Én tudom a legjobban, mire vagyok képes a pályán. Amikor jobbhátvédként játszom, olyan dolgok miatt kritizálnak, amik nem tartoznak az erősségeim közé. De változtattam a hozzáállásomon, és azóta más dolgokat is kérnek tőlem. Most azon dolgozom, hogy minél jobb legyek" – fogalmazott a 37-szeres francia válogatott játékos, aki eddig 105 meccsen lépett pályára a Barcelona mezében.