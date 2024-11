"Úgy gondolom, jól játszottunk, a taktikai tervünk szerint. Számos lehetőségünk adódott, sokkal nagyobb esélyünk volt a gólszerzésre, mint nekik, ez az 1-1 egy megérdemelt eredmény. Németország, az Németország, sokkal erősebbek mint mi, aztán a 60. perc után cseréltek is és behozták a nagy hármast, ami után voltak helyzeteik. Ma adott esetben egy győzelem is egy fair eredmény lett volna nekünk, a végén örömteli volt természetesen, hogy a büntetőt berúgtuk.

Remélem, most valami elkezd megváltozni, mert eddig, a mai napig is nem volt szerencsés esténk egészen a végéig. Ahogy említettem már sok interjúban, június óta egészen a mai estig nem voltunk különösebben szerencsések. Természetesen a múltban mindig beismertem, elfogadtam, ha szerencsénk volt, de most azt mondom, hogy az elmúlt hat hónapban nem voltunk szerencsések, annak ellenére, hogy valaki ezen most mosolyoghat is. Szeretnénk ma egy szép emléket útravalóul adni a szurkolóknak, mert márciusban találkozunk velük legközelebb, ami hosszú idő, és egy rossz teljesítménnyel, egy rossz eredménnyel ezek az érzelmek meglehetősen rosszak lehettek volna.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Láttam a lehetséges ellenfeleinket, Törökország, Görögország, Ausztria és Ukrajna, mindegyik meglehetősen erős. Azonban, ha meg tudjuk mutatni, ha megfelelő eredményeket tudunk elérni nagy szerencse nélkül is, mint ahogy Hollandia és Németország ellen tettük hazai pályán, akkor, ha nem tévedek, akkor gyakorlatilag 2022. szeptembere óta nem vesztettünk otthon meccset. Úgy gondolom, a mai estén nagyon harcosak voltak a fiúk, minden egyes párharcot megpróbálták nyerni, meg volt a vágy, hogy meg akarnak mindent nyerni, erre nagyon büszke vagyok." - értékelt a szövetségi kapitány.