Kedden a magyar labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent ért el Németország ellen a Nemzetek Ligája A-csoportjában a Puskás Arénában, pénteken pedig már sorsolnak e sorozat playoffjára is, amelyen eldől, hogy Marco Rossi csapata bent tud-e maradni a sorozat legmagasabb osztályában.

Marco Rossi, akinek senki sem akar piros lapot adni

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nem kell piros lap Marco Rossinak

Marco Rossi igazán elégedett lehet, de ő sosem az - ezt tükrözték a meccs utáni nyilatkozatai is. Ugyanakkor most már arra is figyelni kell, hogy december 13-án a FIFA kisorsolja a 2026-os labdarúgó-vb selejtezőcsoportjait is - ezért sem volt mindegy, hogy miként szereplünk az NL-ben.

