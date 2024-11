A Sporting Lisszabontól érkező új menedzser munkakezdéséig továbbra is a United korábbi támadója, Ruud van Nistelrooy vezeti a csapatot, aki Erik ten Hag segítője volt és a hétfői kirúgása óta ideiglenesen vette át az irányítást. Ruud van Nistelrooy így a Leicester elleni Ligakupa-sikert követően még három meccsen marad.

Ruben Amorim a hatodik állandó menedzser, akit a United kinevezett azóta, hogy Sir Alex Ferguson 26 éves regnálását követően 2013-ban visszavonult.

A Manchester United hivatalos oldalán már be is jelentette az új edzőt, akit röviden be is mutatott. Ez alapján Ruben Amorim „az európai labdarúgás egyik legizgalmasabb és legmagasabban jegyzett fiatal edzője. Játékosként és edzőként is magasan kvalifikált, a Sportinggal edzőként kétszer nyert bajnoki címet Portugáliában, előbbi a klub első bajnoki címe volt 19 év után. Amorim eddig 228 meccsen vezette a Sporting csapatát, ezeken 161 győzelem, 34 döntetlen és 33 vereség a mérlege.

A hírek szerint a United 10 millió eurót fizet azért, hogy a portugálok elengedjék az edzőt. A portugálok közleménye alapján azonban az angolok 11 milliót fizetnek a lisszaboni klubnak. Amorim első mérkőzése a Manchester Unitednél november 24-én lesz az újonc Ipswich ellen, ami a válogatott szünet után következik majd. Első hazai mérkőzése november 28-án a norvég Bodo/Glimt ellen lesz az Európa-ligában, a következő hétvégén pedig az Everton elleni Premier League-meccs következik.

Azt még nem tudni, hogy kik kapnak majd helyet Amorim edzői stábjában.

A Sporting kedden a Manchester Cityt fogadja a Bajnokok Ligájában, november 10-én pedig Amorim korábbi klubjával, a Bragával játszik a bajnokságban, mielőtt az európai élvonalbeli küzdelmek a Nemzetek Ligája meccsei miatt szünetelnek majd.