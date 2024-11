A Paris Saint-Germain szokás szerint magabiztosan vezeti a francia bajnokságot, azonban a Bajnokok Ligájában bukdácsol a csapat, amely öt forduló alatt egyelőre csak egy meccset tudott megnyerni.

A párizsi csapatban az utóbbi években olyan világsztár támadók futballoztak, mint a svéd Zlatan Ibrahimovic, az uruguayi Edinson Cavani, a 222 millió euróért szerződtetett Neymar vagy a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi. A francia világbajnok Kylian Mbappé is csillagászati összegért érkezett 2017 nyarán, ennek ellenére a Paris Saint-Germain egy 2020-as elbukott BL-döntőt leszámítva nem tudott komolyabb sikereket elérni az európai kupaporondon.

Messi nem érezte jól magát Párizsban

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/Mustafa Yelcin

Most egy korábbi csapattárs kitálalt, milyen az élet a szupersztárok nélkül. Fabián Ruiz csak 2022-ben érkezett Párizsba, de tiszta képe van arról, milyen az élet a szupersztárokkal és nélkülük is. A spanyol középpályás mindenki meglepett azzal, amikor azt mondta, a csapategység most sokkal erősebb, mint Messiék idejében volt.

A legfontosabb, hogy új erőt kaptunk. A csapategység, a csapatszellem kialakult, ebben erősek vagyunk. Most mindenki egyformán fontos, ebből a szempontból jobb Messi nélkül

– mondta a Bildnek az Európa-bajnok középpályás, aki kiemelte, hogy most is érkeznek sztárok, csak éppen fiatalon, akik még fejlődhetnek.

„Motivált fiatalokat igazolunk, akik nemcsak a teljesítményükkel segítenek minket, hanem elszántságukkal is, és éhesek a sikerre. Arra törekszünk, hogy az alapoktól építsük magunkat, fejlődjünk, és valami történelmi sikert érjünk el” – mondta a Bajnokok Ligája-győzelemre utalva Ruiz, aki bár így nem mondta ki, de jelezte, hogy Messiék bizony nem voltak mindig minden helyzetben motiváltak.