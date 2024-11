A napokban 2028-ig szerződést hosszabbított a Vasassal. Utána hangsúlyozta is, hogy van egy befejezetlen ügye Angyalföldön.

Beszéltem Nagy Miklós sportigazgatóval és Pintér Attilával is. Elmondtam nekik, hogy nem az NB II-ben szeretnék focizni, ahogy itt senki sem. Tárgyaltunk már egy ideje, stabil a háttér, a körülmények és a lehetőségek is adottak az élvonalhoz, ráadásul a családom is remekül érzi magát. Minden a maradás mellett szólt, a befejezetlen ügyem, pedig az, hogy újra az NB I-ben játsszon a Vasas, amiért mindent megteszek majd.

Marco Rossi rendszeresen feltűnik a Vasas meccseken, én ilyenkor a kollégáimnak gyakran megjegyzem, hogy a szövetségi kapitány szerintem csak az ön játéka miatt jár az Illovszky Stadionba. Eljátszott már a gondolattal, hogy milyen lenne pályára lépni a magyar válogatottban?

Amikor a Puskás Akadémiánál játszottam, akkor az első félévem után beszéltem vele egyszer, de akkor még nem voltam magyar állampolgár. Nyilván nagyon szeretnék ott lenni, de legyünk reálisak. Marco Rossi nem válogat be senkit az NB II-ből, és egyelőre a játékomat sem gondolom olyannak, hogy erről reálisan beszélgethessünk. Ha az élvonalban lennénk, akkor lehet, hogy fel tudnám kelteni a figyelmét, de egyelőre ettől még messze vagyunk.

Az előző szezont két góllal és nyolc gólpasszal zárta, idén viszont 15 meccsen öt gólnál és öt gólpassznál jár. A kanadai pontokat tekintve ez pályafutása legjobb szezonja és még a felénél sem járunk. Mitől megy ilyen jól a játék? Mit kér öntől Pintér Attila?

Nem tudom, hogy ez-e a legjobb szezonom, mert a Puskás Akadémiában is voltak jó éveim, ott is remekül éreztem magam. De nyilván most, 28 éves koromra letisztult a játékom. Nem állítom, hogy mindent tudok a futballról, de most érzem magam a legjobban a pályán. Többet vállalok, és magam elé is komolyabb célokat tűzök ki. Pintér Attila azt kéri tőlem, hogy legyek minél közelebb a kapuhoz, mert ott tudok a legveszélyesebb lenni.