A 31 éves futballista, Nagy Zsolt az M4 Sportnak adott interjúban kiemelte, jelentősen megnehezíti majd a dolgukat, hogy a szurkolók ezúttal nem lehetnek ott a helyszínen.

Nagy Zsolt Hollandiában is győzni akar

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/EYE4images/NurPhoto

Nagy Zsolt: Úgy kell kimennünk Hollandiába, hogy képesek vagyunk nyerni

A magyar drukkerek azért nem támogathatják a válogatottat a Johann Cruijff Arénában, mert a Bosznia-Hercegovinában 2-0-ra megnyert októberi meccsen tanúsított rasszista megnyilvánulásaik miatt az európai szövetség (UEFA) nem engedélyezte a jegyek árusítását a vendégszektorba - írja az MTI.

"Amit a szurkolóink tudnak adni, az nagy százalékban segíti a csapatot, de most úgy kell felmennünk a pályára, mintha ott lennének velünk"

- mondta Nagy Zsolt, és párhuzamot vont az előző NL-kiírásban, az angolok ellen játszott meccsekkel. Akkor a válogatott 1-0-ra nyert Anglia ellen a Puskás Arénában, majd Wolverhamptonban nagy meglepetésre 4-0-s diadalt aratott.

"Most a hollandokkal játszottunk itthon 1-1-et, úgyhogy ha egyszer már az angolok ellen meg tudtuk ugrani ezt a feladatot, akkor akár ez is meglehet. Úgy kell kimennünk a pályára, hogy képesek vagyunk nyerni" - hangsúlyozta a 26-szoros válogatott játékos, aki többek között arról is beszélt, hogy az előző két NL-találkozón "nagyon elfáradt", de jó érzéssel tölti el, hogy a hollandok elleni hazai meccsen, majd Bosznia-Hercegovinában is gólpasszt adott.

"Számomra mindig nagy dolog, hogy itt lehetek a csapattal, és minden alkalommal ugyanolyan izgatottan várom a kerethirdetést. Felemelő érzés, amikor Marco Rossi szövetségi kapitány dicsér, egyben plusz motivációt is ad, hogy amikor a válogatottban pályára léphetek, akkor rátegyek még egy lapáttal a teljesítményemre" - fogalmazott Nagy Zsolt.

A szélső emlékeztetett rá, jó a hangulat a válogatottnál és egységes a csapat, amire most is nagy szükség lesz.

"Korábban már többször bebizonyítottuk, hogy ha az egység megvan, akkor nem számít, hogy ki az ellenfél, képesek vagyunk jó eredményeket elérni" - jelentette ki.

Az A divízió 3. csoportjának harmadik helyén álló magyarok szombaton 20.45-től játszanak a második hollandokkal Amszterdamban, három nappal később pedig a németeket fogadják telt ház előtt a Puskás Arénában.