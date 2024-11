A tabella közepén álló két csapat, a 7. ETO fogadta a 8. Nyíregyházát, de míg előbbi felszálló ágban van, hiszen utóbbi öt meccsén 11 pontot szerzett, addig utóbbi pont, hogy a lejtmenetet igyekezett megállítani, miután utóbbi három meccsén csak egyetlen pontot tudott begyűjteni.

Egy gól, de más semmi

Az első félidő alig hozott értékelhető pillanatot, az első ilyenre a 14. percig kellett várni, amikor Szahli lövése szállt a kapu mellé. Aztán a nagy semmi közepén a 38. percben hirtelen megszerezte a vezetést az ETO: Albion száguldott az alapvonalig, ahonnan tökéletesen adott be, a jól érkező Bitri pedig 5 méterről a bal alsó sarokba fejelt (1-0).

Öt perccel később Nagy Dominik lőhetett éles szögből, a labda pedig csak centikkel kerülte el a hazai kaput, de legalább a Spari is fel tudott mutatni egy valamirevaló helyzetet.

Beindult a foci

A másik félidőben rákapcsoltak a vendégek, az 55. percben Nagy Dominik passza után Myke Ramos találta el húsz méterről a jobb kapufát. Három perccel később Kvekveszkiri próbálkozott egy távoli lövéssel, de mellé-fölé szállt a labdálya.

A grúz játékos a 64. percben aztán javított: a szögletzászló közeléből elvégzett szabadrúgást kapura tekerte, a kicsit elmélázó Gyurákovicsot pedig ez annyira meglepte, hogy szó szerint "bevédte" a labdát (1-1).

Az utolsó negyedórában mindkét csapat a győzelemért hajtott, amiben viszont az ETO ultrái nem bizonyultak partnernek, ők ugyanis inkább a Sopront és a Fehérvárt szapulták valamilyen okból kifolyólag.

A meccs utolsó igazán emlékezetes eseménye az ETO-hoz kötődött, amikor a 89. perceg Albion passza szerencsésen eljutott Krivokapicsig, akinek 12 méterről leadott lövése egy vendég védőn megpattanva szállt a kapu fölé, így nem változott az állás, maradt az 1-1, ahogy a másik két szombati meccsen is.

Eredmény, NB I, 12. forduló:

ETO FC Győr - Nyíregyháza Spartacus 1-1 (1-0)

ETO Stadion, Győr, v.: Kovács Imre

gólszerzők: Bitri 38., ill. Kvekveszkiri 64.

