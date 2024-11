Rögtön a meccs elején vezetést is szerzett az újonc, az első perc végén Nagy Barnabás beadását Beke Péter fejelte kapura, ám a gólban vastagon benne volt Kovácsik Ádám kapus, aki nemes egyszerűséggel bevédte a labdát. A potyagólra Varga Roland kapufájával válaszolt a Paks, aztán ismét a Nyíregyháza talált be, méghozzá egy nem akármilyen góllal. Kovácsréti Márk szögletből csavart a kapuba, de ezúttal is nagyot hibázott Kovácsik, aki későn reagálta le a szituációt és látványosan melléütött a labdának.

Bognár György csapata még szinte fel sem ocsúdott a sokkból, már is kapta az újabb gólt: Kovácsréti löketét még kivédte a Paks kapusa, de Beke a kipattanót azonnal a hálóba lőtte.

20 perc alatt 3-0-ra vezetett a hazai csapat, a vendég együttes teljesen zavarodottan futballozott. Idővel aztán magához tért a tolnai csapat és a 39. percben szépített, Tóth Barna éles szögből leadott lövésébe Keresztes Krisztián még beletette a lábát, így a labda a saját kapujában kötött ki.

Nagy Barnabás ziccerével indult a második félidő, ám a helyzet kimaradt, majd a Nyíregyháza védekezésre rendezkedett be, a Paks pedig próbált felzárkózni és visszajönni a meccsbe.

A folytatásban is nagy erőkkel támadt Bognár György csapata, és a csereként beállt Böde Dániel egy óriási védelmi hiba után közelről szépíteni tudott a 84. percben.

A Magyar Kupa címvédője újabb gólt végül már nem tudott szerezni, sőt, a 90. percben Szlobodan Babics is betalált, a meccs 4-2-es hazai sikert hozott. A Paks egyelőre maradt a tabella harmadik helyén, a Nyíregyháza pedig feljött a hetedik pozícióba.

OTP Bank Liga, 15. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-Paksi FC 4-2 (3-1)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 4052 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Beke (2., 20.), Kovácsréti (18.), Babic (90.), illetve Keresztes (39., öngól), Böde (84.)

