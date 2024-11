Máté Csaba kirúgása után ideiglenesen Dombi Tibor vette át a Debrecen irányítását, ám szeptember óta számos edző neve felmerült, mint lehetséges jelölt. A találgatások azután kezdtek biztossá válni, miután Nesztor El Maestro a Nagyerdei Stadion lelátóján nézte meg a DVSC-ETO FC Győr bajnokiját.

A 41 éves Nesztor El Maestro lett a Debrecen új vezetőedzője

Fotó: Anadolu via AFP

A pletykák aztán hétfőn beigazolódtak, miután a klub hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a 41 éves szakember veszi át a nyolc meccs óta nyeretlen hajdúsági együttes kispadját.

A DVSC új vezetőedzője korábban a Spartak Trnava, a Sturm Graz, a CSKA-Sofia, az Al-Taawoun és a Göztepe együttesénél is dolgozott, a török együttesnél pedig játékosa volt a debreceniek jelenlegi kapusa, Megyeri Balázs is. A Trnavánál szlovák bajnoki címet szerzett, de többi állomáshelyén is sikeresen dolgozott, ám egyik csapatánál sem töltött el sok időt.

A szerb tréner a válogatott szünetet követően a Kecskemét elleni hazai bajnokin irányíthatja először a DVSC-t.

Nesztor El Maestro a negyedik szakember, aki ebben az idényben irányíthatja a Lokit a szerb Szrdjan Blagojveics, Máté Csaba és az ideiglenesen kétszer is megbízott klublegenda, Dombi Tibor után.

Kapcsolódó cikkek: