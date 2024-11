Az NB I 14. fordulóját fordulót megelőzően harmadik helyen álló Puskás Akadémia - amely az előző három meccsén nem tudta begyűjteni a három pontot - a három forduló óta veretlen Nyíregyházához látogatott.

Nagyot csatázott egymással az NB I-es meccsen a Nyíregyháza és Puskás Akadémia

Fotó: Puskás Akadémia

NB I: A félidő végén szerzett vezetést a Puskás Akadémia

Mindkét csapat nagy elánnal kezdte az összecsapást, az már az első percekből látszott, hogy a Nyíregyháza és a Puskás Akadémia sem a védekezésre rendezkedett be. A 9. percben Kvekveszkiri szabadrúgása után kellett Pécsinek védenie, míg a másik oldalon Colley veszélyeztetett. A folytatásban is kiegyenlített volt a találkozó, az iramra és a küzdelemre nem lehetett panasz, ám sokáig egyik oldalon sem alakult ki igazán komoly lehetőség. Egészen a 20. percig, amikor Colley került ziccerbe, de 11 méterről középre lőtt, így Tóth védeni tudott.

A 24. percben ismét Colley veszélyeztetett - egyértelműen a PAFC támadója volt a legveszélyesebb -, de a sarkazása is elakadt Tóthban. Ezt követően ismét a nagy csaták domináltak a meccsen, a felcsúti együttes volt a veszélyesebb, de ez igazán komoly lehetőségekben ez nem mutatkozott meg.

A 41. percben így is megszerezte a vezetést a Puskás Akadémia, amikor egy jobb oldali beadást Nagy Zsolt fejelt vissza, Jonathan Levi pedig közelről a kapuba fejelte a labdát. A videobíró is vizsgálta a találatot és végül érvényesnek találta.

Szinte azonnal egyenlíthetett volna a Szpari, de Kovácsréti lövését nagy bravúrral védte Pécsi. Az első félidőben nem is esett már újabb gól, így 1-0-s vendég vezetéssel mentek a szünetre a csapatok.

Nagy Zsolt döntötte el a meccset

A Szpari hatalmas elánnal vetette bele magát a folytatásba, Kovácsréti a második félidő elején is nagy helyzetbe került, de 8 méterről nem talált kaput. Az 50. percben egy kontra végén Colley veszélyeztetett, de Tóth védeni tudott. A PAFC maradt is támadásban, több veszélyes helyzetet is kidolgozott. Az egyik ilyennél Nagy Zsolt és Nagy Dominik akadt össze a tizenhatoson belül, a hazai csapat játékosa megrúgta a felcsúti játékost, a hosszas videobírózás után pedig büntetőt ítélt Csonka játékvezető.

Az 57. percben Nagy Zsolt a bal alsóba lőtt, hiába érezte Tóth az irányt.

Ez a gól nagyjából el is döntötte a három pont sorsát, a Puskás Akadémoa kontrákra rendezkedett be, míg a Szpari nem igazán tudott felpörögni a cserék ellenére sem.