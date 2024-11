A meccs első negyedében a ZTE akarata érvényesült, előbb Csonka András került ziccerbe Croizet remek passza után, de Kovácsik Ádám bravúrral védeni tudott. Nem sokkal később Mim Gergely lőtt a tizenhatoson kívülről, ekkor Kovácsik vetődve a lécre ütötte a labdát.

A 36. percben aztán váratlan dolog történt. Várkonyi Bence ölébe ült a tizenhatos vonalán Tóth Barna, ami után hosszabb videózás indult. Azt lehetett hinni, hogy a piros lap jogosságát vizsgálják, amit Antal Péter adott Várkonyinak, de ezt nem vonták vissza, a Paks szabadrúgást kapott. Az elvégzett szabadrúgás után lepattant a labda, ami Osváth Attila elé került, ő pedig kilőtte a jobb felsőt, így vezetést szerzett a Paks.

Ez azonban még nem a félidő végét jelentette, ugyanis Dénes Csanád beadása után Mim Gergely érkezett ás még az eső félidőben egyenlített.

A második félidőben sem volt túl acélos a Paks, ezt ki is használta a 10 emberrel küzdő ZTE, amely fordítani tudott. Dénes lépett ki remekül, lövését védte Kovácsik, de a kipattanóra Mim csapott le, aki a második gólját szerezte a meccsen.

Itt még nem volt vége a meccsnek, Bognár György kihasználta az összes cserjét és beküldte Böde Dánielt is, aki Zimonyi beadására érkezett nagy lendülettel és egy fejessel egyenlített. Böde úgy tűnt, a győzelmet is megszerzi csapatának, de Varga Roland fejesének pillanatában lesen állt a támadó, a labda pedig a lövés után a kapufát is érintve került elé. A gólt videózás után vette el Antal, aki maga is megnézte az esetet.

OTP Bank Liga, 14. forduló:

Paksi FC-Zalaegerszegi TE FC 2-2 (1-1)

Paks, v.: Antal

gólszerzők: Osváth (40.), Böde (81.), illetve Mim (45., 74.)

piros lap: Várkonyi (39.)

sárga lap: Osváth (66.), illetve Evangelu (78.)

Paksi FC: Kovácsik - Osváth, Szabó J., Kinyik, Ötvös, Silye (Győrfi, a szünetben) - Vécsei (Horváth K., 79.), Windecker - Papp (Zimonyi, 12.), Mezei (Varga R., 67.) - Tóth B. (Böde, 67.)

Zalaegerszegi TE FC: Németh E. - Safronov, Evangelu, Várkonyi, Medgyes (Bakti, 93.) - Csonka, Sankovic (Ipalibo, 77.), Kiss - Dénes (Spoljaric, 93.), Croizet (Fucak, 85.), Mim