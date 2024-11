A 37 éves szakembert – aki korábban Marco Rossi segítőjeként dolgozott a magyar válogatottnál – augusztus 19-én nevezték ki a Honvéd élére, irányítása alatt azonban eddig kilenc meccsből csak egyet tudott megnyerni a Honvéd, amely jelenleg az utolsó helyen áll az NB II-ben.

Továbbra is óriási bajban a Honvéd

Fotó: honvedfc.hu

A Budapest Honvéd már nyolc perc után kétgólos hátrányban volt a listavezető Kazincbarcika otthonában, végül a szépítés sem jött össze, így már hét kör óta nyeretlen. A lefújás után Laczkó Zsolt az M4 Sport kamerái előtt értéket.

"Ugyanazok a hibák történtek meg az első hét percben, mint az elmúlt időszakban, ide veszem a második gólunkat, hiszen a szabadrúgás előtt nem kellett volna szabálytalankodni. Utána nagyon nehéz egy ilyen mérkőzésbe segíteni, próbáltunk a játékosoknak segíteni, hogy 2-0 után visszajöjjünk a meccsbe. Voltak lehetőségeink, de öt méterről sem sikerült kapuba találni. A letámadásainkból sok labdát szereztünk, több helyzetet kialakítottunk, de

jelen pillanatban ilyen helyzetben vagyunk, amikor az ellenfél odapasszolja nekünk öt méterre a kaputól, akkor se tudjuk berúgni"

– mondta csalódottan Laczkó, aki a saját jövőjéről kapcsolatban szűkszavúan csak annyit válaszolt, hogy beszélni fognak a vezetőkkel.

Kongatják már a vészharangot a Honvédnál

Lőrinczy Attila, a Hovéd középpályása ennél kritikusabban fogalmazott, ugyanis szerinte nagyon mély gödörbe került a csapat, de hozzátette, hogy ebből a helyzetből csak ők tudják kirángatni saját magukat.

"Az első tíz percre nehéz szavakat találni, idejövünk, készülünk, úgy jövünk ki, hogy harcolunk, erre a 2. percben luftot rúgunk és gólt kapunk. Elképesztő mélyen vagyunk, sorra jönnek ezek a hibák, sürgősen magunkba kell néznünk. Ha nem látjuk be, hogy ebből csak magunkat tudjuk kihúzni, és ezt nagyon gyorsan meg kell tenni, akkor baj lesz. Tüzeljük a csapatot, főleg a fiatalokat, bennünk van a tűz, ki akarunk jönni ebből a szituból, de meccsről meccsre olyan demoralizáló, hogy jönnek az ilyen hibák, és utána fel kell állni. A nagyobbnál nagyobb ziccereket is kihagyjuk, nem megy be semmi, az ember otthon motiválja a brigádot, de nagyon mélyen vagyunk. A legfontosabb, hogy mindenkinek egyénileg muszáj 100 ezer százalékot hoznia, nem szabad hibázni, küzdeni kell, mi kell rúgjuk azt az egy gólt és nem szabad kapni. Mert ha nem szerzünk pontokat, nem fogunk tudni előre menni.

Ott tartunk, hogy kongatni kell a vészharangot, mert ennek már a fele sem tréfa.

Remélem, mindenki komolyan veszi az öltözőben és mindenhol, innentől minden meccs élet-halál. Az ember megérti a szurkolókat, a mi önbizalmunknak sem jó, hogy utolsók vagyunk, mi is kivagyunk ettől, egyértelmű, hogy nem itt a helyünk. Valami nagyon nem oké, az a dolgunk, hogy ebből valahogy kijöjjünk" - fogalmazott Lőrinczy.