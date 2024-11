Csakhogy ezzel még nem értek véget a fordulatok, mert a 89. percben egy lecsúszott beadást egyenesen Eneo Bitri lábára ütött Megyeri Balázs, az ETO albán védője pedig hat méterről nem hibázott (2-2).

A Debrecen augusztus 31., a ZTE elleni 3-1 óta továbbra sem tud meccset nyerni a NB I-ben, az ETO veretlenségi sorozata viszont immár nyolc mérkőzés óta tart.

Eredmény, NB I, 13. forduló:

Debreceni VSC - ETO FC Győr 2-2 (1-1)

Nagyerdei Stadion, Debrecen, v.: Karakó F.

gól: Bárány 42., Sztojkovics 72., ill. Bumba 9., Bitri 89.

