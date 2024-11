A remek formában lévő MTK a kiesési zóna elől menekülő Nyíregyháza otthonába látogatott, és, ahogy Horváth Dávid a fővárosi csapat edzője a meccs előtt figyelmeztetett, ez valóban egészen más mérkőzés volt, mint a nyári bajnoki, amit 3-0-ra nyertek a kék-fehérek.

Az MTK öt meccses veretlenségi sorozattal érkezett a Spartacus otthonába, és jobban is kezdte a mérkőzést, mint a hazaiak. Csakhogy félóra elteltével magára talált a hazai csapat, és sorra dolgozta ki a helyzeteket, majd még a szünet előtt két gólós előnyt szerzett.

A 33. percben Kovácsréti tökéletesen ugratta ki Nagy Barnabást, aki hasonlóan passzolt vissza az alapvonal közeléből a középen érkező Nagy Dominikhez, ő pedig 10 méterről a léc alá bombázott (1-0).

Alig telt el hét perc és büntetőhöz jutott a Spartacus: Babic tolta volna el a labdát Antonov mellett, de az elakadt az MTK védőjének alkarjában. A videobírós kamionban volt egy kis tanakodás a nyilvánvalón, miszerint a 16-oson kívül vagy belül volt-e a kezezés, de végül Kovácsréti odaállhatott a labda mögé, és biztosan értékesítette a büntetőt (2-0).

Szünet után rögtön szépíthetett volna az MTK: Molnár Rajmund passzolt Jurinához, de a bosnyák focista egyedül a kapuval szemben hét méterről a felső lécre bombázott, ahonnan a gólvonal elé pattant a labda. A 48. percben Bognár István lövését blokkolta háttal Baki Ákos, majd az ő fejesét védte bravúrral csapattársa, Tóth Balázs.

Sorra cserélte be a támadókat az MTK, érkezett Németh Krisztián, Stieber Zoltán és Végh Bence, támadott is az MTK, de akárhogy igyekezett, képtelen volt feltörni a Spartacus védelmét, amelyik így megszakította négy meccses nyeretlenségi sorozatát.

Eredmény, NB I, 12. forduló:

Nyíregyháza Spartacus - MTK FC 2-0 (2-0)

gól: Nagy D. 33., Kovácsréti 40. (11-esből)

Nyíregyháza Városi Stadion, v.: Pollák Á.

