Úgy néz ki, hogy a Newcastle Unitedet tulajdonló arab befektetői csoport komolyan fontolgatja annak lehetőségét, hogy egy új helyen egy új, nagyobb, modernebb stadiont épített a klubnak. Nem mindenki örül ennek, most egy olyan véleményt osztunk meg, aki szerint elsők a hagyományok, és csak a második az üzlet: Vannak dolgok, amelyek még mindig sokkal többet számítanak a futballban, mint a pénz. Lehet, hogy ezt leegyszerűsítő, túlságosan romantikus érvnek tartják, de néhányunk számára ez igaz. A gondolat, hogy a Newcastle elhagyja a St James' Parkot, kellemetlen. A nagyobb bevételi forrásokért folytatott rohanásban, hogy a klub megfeleljen a profit- és fenntarthatósági szabályoknak (PSR), ez feledésbe merül. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a St James' Parkhoz való érzelmi kötődést. A stadion egy dombon áll, a város fölött, mint egy fényes jelzőfény, egy olyan középpont, amely szimbolizálja mindazt, ami Newcastle-t a futball megszállottjává teszi. Ez egy futball örökség, amelyet meg kell őrizni.

A Newcastle csapatának komoly szurkolói bázisa van. Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/MI News/NurPhoto

Ez a klub otthona, ez képviseli a történelmét, ez a szíve és lelke, nemcsak a futballklubnak, hanem a városnak is. Ez az egyik legzseniálisabban elhelyezkedő stadion, nemcsak az angol, hanem az európai futballban is. Sétatávolságra van a pályaudvartól és a város híres éjszakai életétől, és éppen elhelyezkedése miatt a legnépszerűbb idegenbeli út a rengeteg utazó szurkoló számára.

A stadionhoz vezető séta varázslatos, talán közhelyes, de olyan érzés, mint amikor az emberek egykoron egy hatalmas katedrálisba utaztak, például a néhány mérföldre lévő Durhambe. Ez egy olyan rítus volt, amely nemzedékről nemzedékre szállt.

A gyerekek kézenfogva a szüleikkel, izgatottan várják az első kirándulásukat a St James' Parkba, ahogyan a szülők is tették egykor a sajátjaikkal. A szurkolók, függetlenül attól, hány évesek, még mindig minden alkalommal ugyanazt az izgalmat érzik. Emlékek, öröm, kétségbeesés, szívfájdalom - szeretet.

A newcastle-i hierarchia tudja, hogy bővíthetik, modernizálhatják és újjáépíthetik otthonukat. Ezek a terveik már hónapok óta megvannak. Ez nem egyszerű vagy egyszerű, és drága is lesz, a becsült költségek körülbelül 1 milliárd fontra rúgnak. A keleti lelátó mögött műemléképületek vannak, a Gallowgate End alatt metróvonal húzódik. A Telegraph Sport a múlt hónapban felfedte, hogy még ha a Newcastle marad is, akkor is teljes átépítésre kerül sor, nem pedig egyszerű bővítésre és korszerűsítésre. Vannak problémák azzal kapcsolatban, hogy hol fog játszani a Newcastle, amíg az építkezés zajlik, de ezek megoldhatók. A források megnyugtatták a szurkolókat, hogy ez egy csodálatos, többcélú aréna lesz, amelynek befogadóképessége körülbelül 65 000 fő.