Havertz és felesége, Sofia Weber júliusban, a nyári Európa-bajnokság után házasodott össze. Az Arsenal 25 éves támadója most pedig a közösségi oldalán kürtölte világgá, hogy Sophia az első gyermeküket várja. A gólyahír kapcsán több fotót is megosztott, amelyeken látszik felesége gömbölyödő pocakja, és a pár boldogsága is.

A legnagyobb áldás”

– írta a megosztott képek mellé a német futballista.

Az 55-szörös német válogatott Havertz 2020-ban a Bayer Leverkusentől igazolt a Chelsea-be, amellyel Bajnokok Ligáját és európai Szuperkupát, illetve klubvilágbajnokságot is nyert. Tavaly nyáron igazolt az Arsenalba, amelynek színeiben azóta 69 meccsen 22 gólt lőtt és kiosztott 8 gólpasszt.