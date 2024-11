Hétfőn dőlt el Erik ten Hag sorsa, miután a Manchester United történetének egyik leggyengébb Premier League-szezonkezdetét követően kirúgta a holland edzőt, akinek a klub korábbi legendája, Ruud van Nistelrooy vette át a helyét, ám csak ideiglenesen, mivel november 11-től már Rúben Amorim lesz a vezetőedző.

Erik ten Hagot megviselte a menesztése

Fotó: AFP

Ten Hag és a stábja összesen 21 millió eurós végkielégítést kapott, de korábbi csapattársa, Hans Kraay Jr. szerint ez aligha boldogítja, mivel nagyon megviselte, hogy távoznia kellett az Old Traffpordról.

Megértem, hogy most sokan azt gondolják a pénz miatt majd szaltózni fog örömében, de a helyzet az, hogy teljesen összetört és kimerült. Ilyen helyzetben az ember nem gondol a pénzre. Az a pillanat majd később fog eljönni”

– mondta a holland RTL Late Night című műsorában az ESPN riportereként dolgozó Kraay, aki korábban a De Graafschap csapatánál játszott együtt az 54 éves edzővel.

Angol sajtóhírek szerint Ten Hag a menesztése után még a feleségét és három gyermekét sem várta meg, azonnal a manchesteri repülőtérre sietett és hazarepült egy magángéppel szülővárosába, Haaksbergenbe, ahol állítólag a szülei vigasztalták.

Erik ten Hag elbúcsúzott a manchesteri szurkolóktól

Fotó: AFP

Péteken aztán a holland edző megtörte a csendet, és a közösségi oldalán köszönt el a klubtól, illetve a szurkolóktól.

"Kedves szurkolók. Hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm. Köszönöm, hogy mindig ott voltatok a klub mellett. Legyen szó egy távoli meccsről vagy egy kemény meccsről az Old Traffordon, a Ti támogatásotok sokat adtak nekünk. Az Old Trafford légköre mindig is felvillanyozó volt, nektek köszönhetően. Az idegenbeli meccseken is hihetetlen érzést keltett a csapatnak és nekem, amikor hallhattam, ahogy a United meghódítja az ellenfél stadionjait, akár Angliában, akár Európában, akár a nyári túrákon zajlott a meccs.

Mindig is szerettem találkozni a Manchester United szurkolóival szerte a világon. Az utcákon sétálni és a rajongókkal beszélgetni Angliában, Európában, Ázsiában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban – inspiráltál, és az egység erős érzését sugároztad. Ez az, ami miatt a United szurkolói olyan különlegesek.