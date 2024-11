A Ferencváros története egyik legnagyobb különbségű győzelmét aratta az európai kupacsaták főtábláján (azaz nem selejtezőben), miután Hamburgban a 4-0-ra kiütötte a Dinamo Kijevet. Igaz, hogy az ukránok a 17. perctől emberhátrányban játszottak, és a szünet előtt nekik voltak nagyobb helyzeteik, de a második félidőben a Fradi olyan nyomást helyezett rájuk, ami alatt összeroppantak. A Fradi holland edzője, Pascal Jansen ezúttal nem véletlenül volt mindennel elégedett.

"Nagyon jól hangzik négy meccsen immár 6 pontunk van, ugyanígy akarjuk folytatni, sőt még ennél is jobban akarunk szerepelni. Az első félidőben az emberelőny ellenére is még kerestük önmagunkat, hogy nyomás alatt tudjuk tartani a Kijevet, ami aztán a második félidőben teljes mértékben sikerült is.

Ahogy a szünetben megbeszéltük, megfuttattuk őket a széleken, helyet teremtve a középen érkezőknek, és ez teljes sikert hozott.

Számomra egyáltalán nem meglepetés, hogy öt magyar játékost tudtam pályára küldeni, köztük két fiatalt is (Gruber Zsombor és Kaján Norbert most mutatkozott be az európai kupaporondon - a szerk.), ez még akkor is öröm, ha sárga lapok és sérülés (Ibrahim Cissé sérült meg - a szerk.) miatt kellett beállniuk" - mondta a holland edző.

