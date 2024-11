"A régi Népstadion mindenkori állapota a hanyatlás jelképe volt, az új Puskás a magyar sport, a magyar labdarúgás újjáépítésének szimbólumává vált. Mindannyiunk közös erőfeszítéséből, mindannyiunk, magyarok közös örömére. Azok örömére is, akik nem futballmeccsre, hanem a nagy koncertekre járnak ide az új Puskás Arénába. És azok örömére is, akik a Kárpát-medence vagy a nagyvilág különböző pontjairól jönnek, hogy átérezzék az összetartozás felemelő érzését" - tette hozzá a miniszterelnök, aki elmondta, a magyar futball öröksége kötelez és erőt, muníciót is ad.

Orbán Viktor joggal büszke az elért sikerekre

Fotó: Polyák Attila - Origo

A magyar futballnak és kultúrának megtestesítője, világszerte ismert óriása a magyar Aranycsapat és annak kapitánya, Puskás Ferenc. A magyar futballisták és minden tízesek örök példaképe, a tökéletes szakmai tudás, a virtuóz technika, a végtelen taktikai repertoár, a félelmetesen pontos és erős lövések, és ami a futballban a legfontosabb, a gól szinonimája. Ahogy Czibor Zoltán mondta róla 'Az öcsi egyszer belerúgott a labdába, abból két gól lett.' Ilyen egyszerű ez" - árulta el Orbán Viktor, majd részletesen is kitért Puskás Ferencre.

"Sokunknak, nekem is már Öcsi bácsi volt ő edzőként és szövetségi kapitányként, ő vezette a parlamenti válogatott túráit, ahol vele együtt kezdtük el szövögetni a magyar futball újjáépítési terveit. Ő is járta az országot, aggódott a magyar labdarúgásért, és a kilencvenes években mondta nekünk, előre látta, hogy a szeretett sportága, válsága egyre csak súlyosbodni fog. Mi komolyan vettük, amit két fröccs között ígértünk neki, hogy előbb-utóbb talpra fogjuk állítani a magyar labdarúgást. Még a saját szemével láthatta, hogy felírtuk a nevét a homlokzatra, és aztán itt a kezdőkörben ravataloztuk föl,

amikor eljött hozzá az egész futballvilág elbúcsúzni Beckenbauertől Platiniig, Blattertől a Real Madrid elnökéig. Sokan vagyunk, akik úgy gondoljuk, hogy lesz folytatása az Aranycsapat mítoszának. Hogyha Puskásék eljutottak egykor a csúcs közvetlen közelébe, akkor az utódoknak is képesnek kell lenniük erre. Lehet még messze a cél, de Öcsi bácsinak köszönhetjük, hogy ezt soha nem tévesztettük szem elől. Amikor a nevével futballakadémiát alapítottunk, vagy stadiont építettünk, akkor az ő vállain állva a mi horizontunk továbbra is világbajnoki és BL döntőket, káprázatos gólokat, angol, német és brazil verést látunk. Néha már sikerül is, és hiszem, hogy egyre többször fog sikerülni" - mondta Orbán Viktor.