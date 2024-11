Florentino Pérez 2000 és 2006 között is már volt a Real Madrid elnöke, 2009 óta pedig a második ciklusát tölti be a spanyol csapat élén. A fővárosiak vasárnap közgyűlést tartottak, ahol a 77 éves klubelnök említést tett a szakosztályokról, ám a legnagyobb részben természetesen az elmúlt tíz évben hat Bajnokok Ligája-győzelmet is szerző focicsapatról esett szó. Pérez az évértékelő beszédében beszélt a játékosairól is, az új igazolások (köztük Kylian Mbappé és Endrick) mellett kiemelten az Aranylabdáról lemaradó Vinícius Júniorról, aki a Borussia Dortmund elleni BL-döntőben is gólt szerzett.

A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez évértékelő beszédet tartott

Fotó: Anadolu via AFP

„Büszkék vagyunk egy olyan játékosra, mint Vinícius Júnior. Ő sokak számára a világ legjobb játékosa. Kedves Vini, szeretném, ha tudnád, hogy a Real Madrid szurkolói büszkék rád. Azok az igazságtalan pillanatok, amelyeket sok esetben el kellett viselned, szintén segítettek olyan játékossá tenni, amilyen lettél. Rodri egy nagyszerű futballista, kedvelem is őt, de úgy vélem, hogy csak a tavalyi teljesítménye érdemelte volna meg az Aranylabdát, az idei nem – mondta az Aranylabda-szavazás rendszerét is kritizáló Real Madrid-klubelnök, akinek az elmondása szerint a csapata ezen lebonyolítás miatt hagyta ki a gálát. – Vannak újságírók, akiket senki sem ismer, és mégis szavaztak. Pedig például

Uganda, Namíbia, Albánia és Finnország szavazatai nélkül Vinícius megnyerte volna az Aranylabdát.

A rendszernek meg kell változnia, és csak elismert, tekintélyes embereknek kellene csak szavazniuk, akik a hírnevüket kockáztatják a szavazatukkal."

A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez az UEFA-t és a FIFA-t is szidta

Pérez a közgyűlésen tartott beszédében elbúcsúzott a visszavonuló Toni Kroostól és a távozó focistáiról, valamint mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek, kiemelve Éder Militaót, Daniel Carvajalt.

Daniel Carvajal a Villarreal ellen sérült meg súlyosan

Fotó: Anadolu via AFP

A sérültekkel kapcsolatban Florentino Pérez elmondta, a fáradtság és a túlzott megterhelés okozhatja a problémákat. Ehhez kapcsolódóan hozzátette, hogy a FIFA-nak a klubvilágbajnokság, az UEFA-nak pedig a Bajnokok Ligája formátumának módosításával még nehezebb helyzetbe hozta a legjobb labdarúgókat, hiszen egy-egy meccs értékét csökkentették, azok számát viszont jelentősen növelték. Pérez szerint a klub-vb tönkreteszi a játékosai nyári pihenőjét,

a BL-t pedig egyenesen igazságtalan lebonyolítású rendszerűnek nevezte, és szerinte az új formátum máris megmutatta, hogy nem ez a jó megoldás.

A Real Madrid elnöke arról is beszélt, hogy szerinte a futball súlyosan sérült, és soha nem volt még ennyire romlott a helyzete, mint manapság. Példának hozta fel a korábban említettek mellett azt is, hogy az olasz bajnokság közvetítési jogait a reméltnél jóval alacsonyabb áron adták el, míg a francia és a spanyol liga közvetítéséért felelős CVC-t korrupció vádjával vizsgálják.

„A szurkolók szenvednek a futballnézés elfogadhatatlan költségeitől. A kalózkodás elfogadhatatlan szinten van. Azért is javasoltuk az Európai Szuperligát és annak ingyenes megtekintését, hogy a futball a sportág javára változhasson meg" – mondta Florentino Pérez a Real Madrid által is támogatott sorozatról, amelyet akár már jövőre elindíthatnak.