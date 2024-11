A francia válogatott Eduardo Camavinga kezdőként lépett pályára a találkozón, de az 56. percben le kell cserélni, miután egy ártatlan szituáció után a bal lábához kapott és leült a földre. A 22 éves játékosnak a combhajlítójával akadtak problémák, így egy ideig biztosan nem számíthat rá Carlo Ancelotti.

Eduardo Camavingát le kellett cserélni az Anfielden

Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton

A 24-szeres francia válogatott középpályás rendkívül balszerencsés az idei szezonban, ugyanis egy térdsérülés miatt a spanyol bajnokság első nyolc fordulójában nem léphetett pályára, október elején tudott bekapcsolódni a szezon érdemi részébe.

A BL-címvédő csapatot elképesztő sérüléshullám sújtotta az utóbbi hetekben. A spanyol válogatottal nyáron Európa-bajnokságot nyerő Dani Carvajalnak október elején sérült meg a jobb lábának elülső keresztszalagja, külső oldalszalagja és popliteus izma is, így a 32 éves jobbhátvéd az idei szezonban már nem futballozhat. A brazil válogatott Éder Militao novemberben szenvedett elülső keresztszalag-szakadást, és az is kérdéses, hogy egyáltalán visszatérhet-e valaha a pályára. Az osztrák válogatott David Alaba még tavaly decemberben sérült meg, de még mindig nem tudott visszatérni a pályára, és vele kapcsolatban is megindultak olyan találgatások, hogy többet nem futballozhat.

A sérültek listáján ott van még Aurélien Tchouaméni, Vinícius Junior és Rodrygo is, így lassan a Real Madridnak utánpótlás csapattal kell majd pályára lépnie, miközben a csapatnak a téli szünet előtt még hét mérkőzést le kell játszania.

Davide Ancelottinak rendkívül nehéz dolga van a csapat-összeállítást illetően

Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton

„Tavaly sem volt ez másképp, akkor is volt ilyen jellegű problémánk. Ma egy újabb játékos esett ki, és ezt el kell viselnünk. Remélhetőleg Rodrygo vagy Tchouameni visszatérhet a következő meccsre” – mondta a Liverpool elleni vereséget követően Carlo Ancelotti, akinek a legközelebb vasárnap lép pályára a Getafe elleni találkozón.