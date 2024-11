Fran González és Diego Piñeiro, a kapusok, akik elméletileg a Castilla csapatában lesznek a vasárnapi Fuenlabrada elleni mérkőzésen, igaz, nekik a mezőnyjátékosok mezét készítik elő arra az esetre, ha szükség lenne más pozícióban is használni őket. Ez Raúl vésztervét jelenti, tekintettel a sérüléshullámra, amely a Real Madrid tartalékcsapatát sújtja, és amely miatt a játékosok száma jelentősen megcsappant a keretben. Olyannyira, hogy

az edzőnek csak 11 Castilla-játékosa (ebből kettő kapus) lesz, feltéve, hogy felépül Loren Aguado, aki éppen időben érkezne a mérkőzésre egy súlyos bokaficam miatt.

Raúl számára nagy fejtörést okoz a vasárnapi mérkőzés. Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Urbanandsport/NurPhoto

Amint arról a Marca beszámolt, a helyzet annyira kritikus, hogy még az is felmerült, a Fuenlabrada elleni mérkőzés elhalasztását kérik, ahogyan az Antequera ellen is történt a múlt héten (végül ez nem történt meg). A Fuenlabrada elleni mérkőzésre, ha Loren Aguado nem épül fel, Raúlnak csak 10 Castilla kártyával rendelkező játékosa lesz a csapatban (ebből két kapus), és hét játékosnak kell a pályán lennie. És itt jön be Raúl ötlete, hogy a kapusait játékosként „öltözteti”, hogy szükség esetén mezőnyjátékosként tudja őket használni. Tehát mindketten a szokásos öltözékükön kívül a másik mezüket is készenlétben tartják majd.

Raúl a szezon első meccse óta szenved a hiányzók problémájával, hiszen nyolc hiányzóval debütált a bajnoki versenyben. Azóta négy meccsen hét hiányzóval, ötön kilenc hiányzóval, kettőn tízzel és egy meccsen 11-gyel játszott, legutóbb az Antequera ellen. Ez egy olyan teher, amelynek sok köze van a Castilla aggasztó mérlegéhez, amely két győzelem, hat döntetlen és öt vereség után tizenhetedik a tabellán a spanyol harmadosztályban.