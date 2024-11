A Real Madrid a hét közben 3-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Bajnokok Ligájában az AC Milantól, ráadásul előtte ugyancsak hazai környezetben 0-4-es pofonba szaladt bele a Barcelona elleni El Clásicón.

A Real Madrid könnyedén győzte le az Osasunát

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Súlyos sérülések a Real Madridnál, Vinícius Junior gálája

Ezen után talán nem is annyira meglepő, hogy a német Bild már arról írt, hogy Carlo Ancelotti a nyáron biztosan távozik a kispadról - 2026-ig szól a szerződése - , akit a Bayer Leverkusen edzője, Xabi Alonso válthat majd.

A Real számára az Osasuna elleni bajnoki sem kezdődött jól, ám ezúttal nem a kapott gólok miatt lehetett bosszús Carlo Ancelotti.

Előbb a 20. percben Rodrygót kellett sérülés miatt lecserélni, majd Militao hagyta el a pályát hordágyon tíz perccel később.

Éder Militaót hordágyon kellett levinni a pályáról

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Ezt követően jöttek a gólok is, Vinícius Junior a 34. percben volt először eredményes, majd Bellingham is feliratkozott még az első félidőben a gólszerzők közé. A Real nem úszta meg két sérüléssel, a szünetben Lucas Vázquez is az öltözőben maradt.

A második játékrész is Vinícius Juniorról szólt, a 61. és a 69. percben is eredményes tudott lenni. A brazilnak ez volt az első mesterhármasa a Realban.

Az olasz edző négygólos előny birtokában pályára küldte Endricket és Gülert is.

A hátralévő időben újabb gól már nem esett, így a Real Madrid két vesztes meccs után tudott újra nyerni, a madridi együttes 4-0-ra győzte le az Osasunát.

La Liga, 13. forduló:

Real Madrid-Osasuna 4-0 (2-0)

Gólszerzők: Vinícius Jr. (34., 61., 69.), Bellingham (42.)