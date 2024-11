A 156-szoros lengyel válogatott támadó több alkalommal is közel állt ahhoz, hogy a Premier League-be igazoljon. Még 2010-ben, a Lech Poznan játékosaként egy vulkánkitörés is szerepet játszott abban, hogy Robert Lewandowski ne szerződjön a Blackburn Rovershez. Lewandowski ehelyett 2014-ig a Borussia Dortmund focistája lett, majd nyolc szezonon át a Bayern Münchenben futballozott, mielőtt a Barcelona megszerezte. Ám a lengyel átigazolási története másképpen alakult volna, ha 2012-ben elengedi őt a Dortmund a Manchester Unitedhez – márpedig ő szívesen játszott volna az akkor sikerkorszakát élő klubhoz az Old Traffordra. Erről beszélt Robert Lewandowski az MU-legenda Rio Ferdinand podcastjében.

Robert Lewandowski a Barcelona játékosaként 2023 elején az Európa-ligában játszott a Manchester United ellen, amely csapatnak anno ő is tagja lehetett volna

Fotó: Oli SCARFF / AFP

Robert Lewandowski igent mondott Sir Alex Fergusonnak a Manchester Unitedhez igazolására

„Emlékszem egy beszélgetésre Sir Alex Fergusonnal, még 2012-ből – nyilatkozta a saját bevallása szerint akkor angolul nem túl jól beszélő Robert Lewandowski, aki a nyelvi problémák ellenére megértette, hogy mire kéri őt a United akkori vezetőedzője. –

Azt mondtam, »igen, természetesen szeretnék a Manchester Unitedhez igazolni«

Ám azt mondta a Borussia Dortmund klubelnöke, hogy szükségük van rám, és nem fognak eladni a Manchester Unitednek, mert nem megfelelő hozzá az időzítés. Így aztán igaz, hogy én igent mondtam, mert Alex Ferguson hívására nem lehetett nemet mondani, különösen 22-23 éves koromban, de az üzlet meghiúsult. Boldog voltam a Dortmundnál, de az azért mégiscsak a csúcson lévő Manchester United volt."

Robert Lewandowski végül valóban maradt Németországban, ahol összesen tíz bajnoki címet és négy Német Kupát nyert, továbbá a Borussia Dortmunddal és a Bayern Münchennel is szerepelt Bajnokok Ligája-döntőben – a bajorokkal meg is nyerte a trófeát. A lengyel csatár 2022-ben igazolt a spanyol Barcelona csapatához, amely színeiben idáig egy La Liga-elsőséggel és egy Spanyol Szuperkupával lett gazdagabb. A katalánokkal Lewandowski a mostani szezonban 17 tétmeccsen 19 gólnál jár.

