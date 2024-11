Sallai Roland szeptemberben igazolt az isztambuli Galatasaray együtteséhez, amelyben azóta mind a hat török bajnokin pályára lépett. Sőt, a legutóbbi három találkozót végig is játszotta az 58-szoros magyar válogatott szélső, és több helyzete is volt Süper Lig bajnokságot veretlenül vezető Galata játékosának. Ám amiért Sallainak mostanáig sem gólja, sem gólpassza nincs az új csapatában, Törökországban sok kritikát kap a 27 éves focista. Ráadásul péntek óta amiatt is foglalkozhatnak vele, mert a török válogatott ellenfele Magyarország lesz a Nemzetek Ligája márciusi, osztályozós párharcában.

A magyar válogatott focista, Sallai Roland egyelőre nem szerzett sem gólt, sem gólpasszt a török Galatasaray játékosaként

Fotó: Anadolu via AFP / 2024 Anadolu

A magyar válogatott Sallai Rolandot kritizálják a török Galatasaray szurkolói

A német Freiburgtól 16 millió euróért szerződtetett Sallai Roland eddig összesen 355 percet játszott, de Törökországban nem a türelmükről híresek a klubvezetők, az újságírók és a szurkolók, ezért aztán Yunus Akgünt és Baris Alper Yilmazt is előtte szeretnék látni a posztján. A késői érkezése miatt a Galatasaray Európa-liga-keretéből kimaradt Sallai

egy török honlap szerint eddig nem tudott érdemben hozzáadni az eredményességhez a tőle elvárt számokat tekintve és játéklehetőséget is egyre ritkábban kaphat.

A Magyar Nemzet megírta, hogy Sallaival szemben nagyok a törökök elvárásai, és legalább olyan hatékonyságot várnak tőle, mint amit tavaly a Freiburgban mutatott – akkor a Bundesliga-klubnál 8 gólt lőtt és 4 gólpasszt osztott ki.

Miután a magyar válogatott legutóbbi keretéből csupán Sallai Roland játszik Törökországban (Mocsi Attila és Varga Kevin is régóta nem kapott meghívót Marco Rossitól), ezért a törökök a közeljövőben még többet foglalkozhatnak vele. Ő pedig akár a Nemzetek Ligája-párharc során is válaszolhat a kritikákra – gólokkal, gólpasszokkal.

A Galatasaray legközelebb szombaton délután, magyar idő szerint 17 órától a Bodrumspor otthonában lép pályára a török bajnokság 13. fordulójában.

