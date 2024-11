A Nemzetek Ligája-csoport sorrendje már a meccs előtt kialakult, de így is sokat jelent a magyar labdarúgó-válogatott Németország ellen elért 1-1-es döntetlenje . Dibusz Dénes nagy bravúrja ellenére a 76. percben gólt kapott, de a kapus szerint az egy pontra mindenképpen rászolgáltak a mieink. Az egyenlítő gól szerzője, Szoboszlai Dominik ennél is tovább ment, szerinte a helyzetek alapján győzelmet érdemeltünk volna Németország ellen.

"Nagyon bíztam benne, hogy azok után, amennyit ezen a mérkőzésen is tettünk azért, hogy ne vereség legyen a vége, a játékvezető meg fogja ítélte a büntető. Onnantól kezdve már nem volt kérdés bennem, mert a Szobi azért nagyon biztos lábú ítélet-végrehajtó, és szerencsére most is jó döntést hozott. Azt gondolom, főleg a második félidőben jó néhány olyan lehetőségünk volt, amiből megszerezhettük volna akár a vezetést, és

elég igazságtalan lett volna, ha vereséggel búcsúzunk ettől az évtől"

- kezdte az M4 Sportnak adott interjújában a magyar válogatott kapusa, Dibusz Dénes.

Dibusz Dénes örömre Szoboszlai gólja után. Fotó: Mirkó István

"Nyilvánvalóan tisztában voltunk vele, hogy ha a németek változtatni fognak, akkor elég komoly minőség fog tudni bejönni a padról, de szerintem elég jól kezeltük ezt. A hármas cseréjük után volt egy kapufájuk, akkor érződött, hogy milyen az, amikor kicsit felgyorsítják a játékot, viszont összességében nagyon fegyelmezetten és jól zártunk hátul. Igyekeztünk levonni a tanulságokat a hollandok elleni kinti találkozóból és próbáltunk picit agresszívebbek, bátrabbak lenni. Labdaszerzésünk is volt, ebből tudtunk ellentámadásokat vezetni. Úgy gondolom, hogy a mi cseréink is amit kellett, azt hozzá tudták tenni és nyilván kellett a frissítés, mert nem volt egyszerű tartani a tempót a beálló német játékosokkal, de mindenképpen megérdemeltük az egy pontot" - mondta a Ferencváros kapusa.

Sallai tudta, mire készül Szoboszlai Dominik

A magyar csapat támadója, Sallai Roland érthetően nagyon boldog volt a lefújás után.

"Rengeteget mentünk, csúsztunk-másztunk, ahogy azt a mérkőzés előtt megbeszéltük. Nem szerettünk volna olyan mérkőzésbe belefutni, mint Hollandiában, vagy Németországban. Szerencsére a Szobinak a parádés büntetője után sikerült egy pontot itthon tartanunk, aminek nagyon örülünk” – kezdte értékelését az M4 Sport kamerái előtt Sallai Roland.