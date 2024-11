Az Atletico Nacional hétfőn bejutott a labdarúgó Kolumbiai Kupa fináléjába. Az elődöntő visszavágóján a medellíni együttes egy félidőt emberhátrányban játszva ugyan kikapott 1-0-ra a városi rivális Independiente Medellin otthonában, de az első meccsen aratott kétgólos sikernek köszönhetően 2-1-s összesítéssel jutott fináléba.

A mexikói Efraín Juárez nagy bajba került a heves ünneplése miatt

Fotó: AFP

A spanyol La Opinion beszámolója szerint a lefújás után a vendégek vezetőedzője, Efraín Juárez eufóriában kitörve kezdett ünnepelni a hazai tábor előtt, amivel alaposan feldühítette az Independiente drukkereit. Nem sokkal később a lelátón alakult tömegjelenet, majd néhány szurkoló berohant a pályára és rátámadt az edzőre, illetve a vendég játékosokra.

#LoUltimo El director técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, provocó a hinchas del Medellín y desató la violencia en el estadio Atanasio Girardot. El DT de Nacional celebró la clasificación a la final de Copa BetPlay con gestos a la tribuna del DIM y provocó la reacción… pic.twitter.com/xXClrvIhWz — Última Hora Col (@ultimahoracol_) November 18, 2024

A Kolumbiai Labdarúgó-szövetség (FA) a botrány miatt a vendégek edzőjét okolja, mivel az ünneplése erősen provokatív volt. A szövetség súlyos büntetést szabott ki a korábbi mexikói válogatott Juárezre, ugyanis három évre a dél-amerikai ország összes sportstadionjából kitiltották, emellett 26 millió peso (nagyjából 2 millió forint) pénzbírságot kapott.

"A túlzott ünneplésével erőszakot hirdettek a stadionban és közvetlenül veszélyeztette a szurkolók, illetve a játékosok biztonságát" – írta közleményében a szövetség.

Sancionar por esto 3 años a Efraín Juárez es una estupidez.



Liga blandengue la colombiana. pic.twitter.com/mAMcS58u4o — Iván “Pollo” Elizondo (@LopezElizondo11) November 20, 2024

A döntés értelmében gyakorlatilag elvesztette a munkáját a 36 éves mexikói szakember, aki augusztus vette át a csapat irányítását. Az ügy nagy felháborodást keltett a szurkolók és a város tisztségviselői körében egyaránt. Medellín polgármestere, Federico Guttierez egyenes abszurdnak nevezte a szövetség ítéletét.

Az eltiltás teljesen abszurd. Jó hogy nem az egész országból tiltják ki, miközben figyelmen kívül lett hagyva a kolumbiai futball valódi problémája, a szurkolók közötti erőszak"

– mondta a politikus.

Juárez, aki korábban a New York City, a belga Standard Liege és a Club Brugge másodedzője is volt, fellebbezést nyújtott be az eltiltás miatt.