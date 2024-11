"Tegnap már annak a tudatában léptem pályára a Hamburg ellen 3-1-re megnyert bajnokin, hogy a maximumot kell kihoznom magamból a válogatott szünet előtt. Mindenki boldog, hogy otthon tartottuk a három pontot" - nyilatkozta a Nemzeti Sportrádiónak Szabó Levente.

Szabó Levente kiválóan játszik az Eintracht Braunschweigban

Fotó: CARMEN JASPERSEN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Szabó Levente: Leírhatatlan érzés a válogatott meghívó

- "Leírhatatlan ez az érzés, minden gyerek erről álmodik. Hétfő este tudtam meg, hogy a keret tagja leszek, és nem lehetett letörölni a vigyort az arcomról. Jólesett a meghívó, és kicsit számítottam is rá."

A 25 éves játékos - aki a Fehérvár FC futballistájaként az elmúlt idény második felét a Diósgyőrben töltötte kölcsönben - alapembernek számított a Bundesliga II eddigi 12 fordulójában.

"A nyári klubváltás fontos volt a fejlődésem miatt, itt számolnak velem, a pályán is kapok lehetőséget" - fejtette ki, írja az MTI. - "A meghívóhoz pedig mindenki gratulált a stábból is, és izgatottan várom, hogy csatlakozzak a többiekhez Telkiben, ahol régi csapattársakkal is találkozom majd. Annyi biztos, hogy nehéz meccsek várnak ránk a Nemzetek Ligájában" - utalt arra Szabó Levente, hogy az A divízió 3. csoportjának harmadik helyén álló magyarok jövő szombaton a második hollandok vendégei lesznek Amszterdamban, három nappal később pedig a németeket fogadják telt ház előtt a Puskás Arénában.