Szoboszlai csapattársa is büntetőből volt eredményes

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A hollandok a folytatásra is lendületben maradtak, az 50. percben pedig majdnem el is döntötték meccset. Weghorst tologatta a labdát a magyar tizenhatos előtt, majd 17 méterről a megcélozta a bal felsőt, de szerencsére a tekerése a felső lécen csattant. Hat perccel később újabb nagy holland lehetőség maradt ki. Egy kapu elé benyesett szabadrúgásra Dumfries robbant be, aki hat méterről fejelhetett, de a kapu bal oldalába tartó labdát Dibusz ujjheggyel ki tudta ütni.

A 60. percben Marco Rossi először cserélt a meccsen. Varga Barnabás helyére pályára küldte a 25 éves Szabó Leventét, akinek ez volt az első meccse a válogatottban. Két perccel később majdnem visszajött a meccsbe a magyar csapat. Egy gyors kontratámadás végén Szoboszlai Dominik érkezett egy bal oldali beadásra, de a Liverpool középpályása pár centiméterrel lemaradt az átadásról.

Schäfer András hatalmasat melózott a meccsen

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A mieinknek nem akart összejönni semmi, a kihagyott helyzet után eldöntötték a meccset a hollandok. Gakpo ment el a bal szélen, a középre emelt labdáját Malen csúsztatta meg a hosszún érkező Dumfriesnek, aki egy pattanás után nyolc méterről a kapu jobb oldalába lőtt (3-0).

A harmadik gól után a hollandok visszavettek a tempóból, a mieink pedig majdnem szépíteni tudtak. A 74. percben egy gyors támadás végén Szoboszlai nyeste be a labdát a hosszún érkező Sallai Rolandnak, aki estében hét méterről lőni tudott, de sajnos csak az oldalhálót találta el.

Az utolsó percekre visszavettek a hollandok, úgy tűnt, az eredmény már nem fog változni, azonban a cseréik máshogy gondolták.

A Juventus középpályása, Teun Koopmeiners védhetetlen gólt fejelt a 86. percben a jobb felső sarokba (4-0), egy perccel később pedig a keresztlécet találta el, amikor Noa Lang visszagurítása után megcélozta a bal felsőt.