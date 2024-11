A labdarúgó-Európa-bajnokságon látottakhoz hasonló pillanatokat kellett, hogy átéljen a magyar válogatott és velük együtt a magyar szurkolók is. Akkor Varga Barnabás, most szombaton pedig Szalai Ádám egészségéért (életéért?) kellett aggódnunk. Előbbi azóta szerencsére már visszatért, míg utóbbiért, Marco Rossi segítőjéért még izgulnunk kell egy kicsit, de bízunk benne, hogy Szalai Ádám is hasonlóan gyorsan felépül és visszatérhet a válogatott stábjába. A kórházból már üzent is az őt támogatóknak.

A rosszulléte egészen váratlan volt, de mint arra a Magyar Nemzet cikke emlékeztet, nem ez az első nagyon komoly egészségügyi problémája a válogatott volt csapatkapitányának: három évvel ezelőtt, 2021 decemberében egy beavatkozás keretében súlyos fejműtétet hajtottak végre rajta, amiről akkor csak annyit mondott:

valamit ki kellett venni, amiről kiderült, hogy jóindulatú.

"Más egy fejműtét mellett dönteni, mint boka- vagy térdoperáció mellett, már csak azért is, mert nem volt világos, hogy utána mindent meg tud-e csinálni a futballpályán, amit azelőtt" - idézte akkori mondatait most a lap.

Szalai Ádám az egész ország támogatására számíthat a nehéz pillanatokban

Fotó: AFP/Ronny Hartmann

Szalai Ádám akkor éppen profi karrierje (ha egy féléves kölcsönadást nem számítunk) második időszakát töltötte Mainzban, és így nyilatkozott a klubhonlapnak.

"December 21-én megműtöttek a Heidelbergi Egyetemi Kórházban, és különösen hálás vagyok prof. dr. Unterbergnek, dr. Kesslernek és az ápolószemélyzetnek a segítségükért és támogatásukért. Közösen hoztuk meg akkoriban a műtét melletti döntést. Valamit el kellett távolítani a fejemből, ami később jóindulatúnak bizonyult.

Amikor egyedül fekszel az intenzíven, akkor bizony sok dolgot másként látsz, mint korábban, de bízom abban, hogy visszatérhetek rövidesen a pályára

- mondta, ígérve, hogy a későbbiekben bővebben is beszámol a betegségéről.

A válogatott volt csapatkapitányának szombati drámája után Orbán Viktor miniszterelnök is üzent közösségi oldalán keresztül Szalai Ádámnak.

