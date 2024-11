Szalai Ádám a Hollandia-Magyarország mérkőzés első perceiben rosszul lett, állapotát stabilizálták, majd mentővel az egyik amszterdami kórházba szállították kivizsgálásra.

Az egész focivilág Szalai Ádám állapota miatt aggódott

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ez idézhette elő Szalai Ádám rohamát

Elsőre úgy tűnt, újra kellett éleszteni a korábbi kiváló csatárt, az új, meg nem erősített hírek azonban arról szóltak, epilepsziás rohama lehetett. Ez összefügghet Szalai három évvel ezelőtti fejműtétével, a csatár elmondása szerint akkor egy jóindulatú daganatot diagnosztizáltak nála.

Az esetről most megszólal Dr. Szilágy György, ai hosszú évekig ült a magyar labdarúgó-válogatott kispadján, az MTK-nál szintén sok-sok esztendőt eltöltött. A ma napig aktív doktor – jelenleg a Budafok csapatánál felügyeli a játékosok egészségét – a televízióban figyelte a válogatott mérkőzését.

"Gyorsan szeretném kijelenteni, hogy ameddig nem láttam a képernyőn, hogy rángatózik valakinek a lába, addig magam sem tudtam mi történt a magyar kispadnál. De, amikor láttam, hogy „mozog” a láb, akkor tudtam, hogy szívinfarktus nem lehet, epilepsziás rohamra gyanakodtam"

- mondta Dr. Szilágy György a Ripostnak. Hogy a doktor miért nem jelentette ki, hogy biztos az epilepsziás rohama, arra is megvan a válasz.

"Hivatalosan még senki sem jelentette be vagy ki, hogy mi is történt. Sem a kórház, sem a magyar szövetség, sem pedig maga a játékos sem adott konkrét felvilágosítást" - áriltael az orvos, aki hozzátette, azt tudjuk, hogy korábban már volt problémája, fejműtétje.

"Egy ilyen beavatkozás után nem kizárt, hogy valamikor epilepsziás rohamot kap az ember.

Hangsúlyozom, orvosi szakvéleményt nem adhatok, mert semmilyen kézzel fogható információm nincs. Csak az orvosi tapasztalatom mondatja velem, hogy Szalainak a rohamát előidézhette a mérkőzésre való felkészülés, az idegeskedés, a feszültség.

Szilágyi szerint hasonló rohamok a jövőben is előfordulhatnak, mint ahogy az is lehet, hogy Szalai soha többé nem kerül ilyen állapotba. Szalai Ádám vasárnap a csapattal utazott haza Hollandiából, azóta Szalai Ádám felesége is kislánya mellett pihen.