"A csoportállás ellenére nyerni akarunk, mert kevés idő van már a vb-selejtezőkig, amire szeretnénk a lehető legjobban felkészülni. Ráadásul ki szeretnénk szolgálni szurkolóinkat, akik elkísérték a csapatot Budapestre. Sok jó játékosunk van és a klubok érdekeit is szeretnénk figyelembe venni, ezért több olyan futballista is szerephez juthat, aki eddig kevesebb lehetőséget kapott" - mondta hétfői sajtótájékoztatóján a németek szakvezetője, aki elárulta, Joshua Kimmich rendben van, így akár kezdhet is, de az nem valószínű, hogy végigjátssza a meccset.

Nagelsmann szerint mindenben fejlődött a német válogatott, amióta átvette az irányítást

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A 37 éves tréner arról is beszélt, hogy írásban felvette a kapcsolatot korábbi játékosával, Szalai Ádámmal, aki szombaton a magyar válogatott pályaedzőjeként az amszterdami összecsapáson azonnali orvosi beavatkozásra szorult - írja az MTI. Mint fogalmazott, korábbi hoffenheimi tanítványa arról tájékoztatta, hogy a gyógyulás útjára lépett.

Azon a két meccsen, amelyen én ott voltam, más és más arcát mutatta a magyar együttes.

Düsseldorfban támadóbb szellemben, gyors labdaszerzésekre alapozva próbált futballozni, de hiányzott a játékából a fegyelmezettség. Ezzel szemben az Eb-n tovább tartott, amíg helyzetet tudtunk kidolgozni. Ezúttal mélyebb védekezésre számítok, ahogy azt Hollandia ellen tette az ellenfelünk, amely ha az első gólhelyzeteiből betalál, akkor nehézzé teheti az összecsapást" - utalt Nagelsmann arra, hogy a magyarok egy hónapja így tudtak 1-1-es döntetlennel pontot rabolni Hollandiától.

Nico Schlotterbeck és Julian Nagelsmann szövetségi kapitány a német válogatott sajtótájékoztatóján

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy tavaly ősszel azért vette át a Nationalelf irányítását, mert jónak gondolta, azóta szerinte a játék minden elemében sikerült előrelépni, különösen letámadásban fejlődtek sokat. Többek között ennek tulajdonítja, hogy három napja 7-0-ra verték Bosznia-Hercegovinát, amely még sosem szenvedett ekkora vereséget története során.

A játékosok részéről Nico Schlotterbeck arról beszélt, hogy jó magyar válogatottra készülnek, amely mélyen védekezik majd ötös láncban.

Hangos lesz a stadion, a szurkolók hajtják majd a magyarokat, akik biztosan nyerni akarnak saját közönségük előtt"

- fogalmazott a Borussia Dortmund 24 éves védője.