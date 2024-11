Szalai június 23-án, a Skócia elleni Eb-csoportmeccen játszott utoljára

Fotó: Anadolu via AFP

Szalai már Marco Rossinak sem kell

Szalai az elmúlt években Willi Orbán mellett a magyar válogatott védelmének meghatározó tagja volt, az Eb-re pedig még úgyis meghívót kapott Marco Rossitól, hogy alig játszott a szezonban.

Csak összehasonlításképp, míg az utolsó törökországi idényében 4630 percet töltött a pályán, addig két csapat színeiben mindössze 434-et játszott a német élvonalban.

Bár Szalai Svájc és Skócia ellen is játszott az Eb-n, de erősen érződött nála a meccshiány. A torna után már Marco Rossi is megbánta, hogy a válogatottból korábban kihagyhatatlannak számított védő mellett döntött, de az esetből tanulva leszögezte, hogy többször nem válogat be olyan játékost, aki nem játszik rendszeresen a klubjában. Szalai így az őszi Nemzetek Ligája sorozatban sem kapott lehetőséget, s amíg nem klubszinten játékhiánnyal küszködik, addig esélye sem lesz újra bekerülni a válogatottba.

A játékhiány miatt már Marco Rossi lemondott Szalairól

Fotó: AFP

Szalai pályán töltött ideje az elmúlt öt szezonban klubszinten:

2024/25-es idény - 0 perc (8 fordulót követően)

2023/24-es idény - 435 perc

20 22/23-es idény - 4630 perc

2021/22-es idény - 3185 perc

2020/21-es idény - 3345 perc

Kár lenne még temetni Szalait

Szalai Attila helyzetével kapcsolatban az Origo Sport két olyan korábbi magyar válogatott futballistát kérdezett meg, akik játékosként maguk is megfordultak a Bundesligában, így tisztában vannak a német futball keménységével és pontosan tudják, mi kell ahhoz, hogy valaki megállja a helyét egy topbajnokságban szereplő csapatban. A 34-szeres magyar válogatott Bódog Tamás, aki a Mainz színeiben összesen harminchat mérkőzést játszott a Bundesligában, elmondta, nem félti Szalai Attilát, de a pályafutása szempontjából kulcsfontosságú hónapok előtt áll.