Virgil Van Dijk rendkívül sportszerűen értékelt

Fotó: AFP/Maurice Van Steen

„Dominiknek is a tiszteletem fejeztem ki, nagyon rémisztő lehetett, mégis úgy döntöttek, folytatják a játékot. Remélhetőleg stabil marad (Szalai Ádám) az állapota, most ez a legfontosabb és mielőbbi jobbulást kívánunk! Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, bezárkózik a magyar csapat és kontrákra fog játszani, mi is arra számítottunk, hogy a figyelmünk maximálisan fent kell tartani. Még egy összecsapásunk van hátra, most megyünk Boszniába, arra összpontosítunk” – tette hozzá Virgil Van Dijk.

A csereként beállt Teun Koopmeiners arról beszélt, hogy eddig csak televízióban látott hasonló jelenetet.

„Csak a legnagyobb tisztelettel tudok beszélni a magyar csapatról, mert azonnal és felelősségteljesen reagáltak a történtekre, körbeállták az edzőjüket. Rendkívül sportszerű és sportemberi volt egyszerre, hogy folytatták a játékot ilyen lelki állapotban, ami még úgy sem lehetett könnyű, hogy stabilizálódott az edzőjük állapota” – idézi az MTI a Juventus középpályását, aki a holland válogatott negyedik gólját szerezte a meccsen.

Szoboszlai Dominik (balra) könnyek közt nyilatkozott a meccs után

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A mérkőzés végén Szoboszlai Dominik a könnyeivel küzdve beszélt a látottakról.

„Alapból nehéz ez az egész. Attól függetlenül hogy jól kezdtünk, egy teljesen más sztori miatt kicsit elveszítettük a fejünket.

Nem kívánom senkinek, amit átéltünk. Ugyanaz játszódott le bennem, mint az Eb-n Varga Barnabásnál. Odanéztem a kispad felé és végignéztem az egészet. Csak érte csináltuk végig. Megérdemelte azt, hogy küzdjünk a pályán. El tudom fogadni, hogy benne volt a fejekben az, ami történt. Volt köztünk diskuráció, mindenki azt mondta, Ádámért folytassuk, semmi másért. Sajnos most ez nem volt elég”

– mondta a mérkőzés után a magyar válogatott csapatkapitánya.