A Ferencváros csatára, a Dinamo Kijev után a svéd bajnoknak is két gólt lőtt. Előbb a nyolcadik percben tizenegyesből volt eredményes, majd három perccel később akcióból is betalált. Varga az alapszakasz második fordulójában a Premier League-ben szereplő Tottenham kapuját is bevette, így

már öt találatnál jár az idei kiírásban és jelenleg egyedül vezeti az Európa-liga góllövőlistáját.

Varga Barnabás megint duplázott az El-ben, vezeti a góllövőlistát

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A magyar válogatott támadó olyan játékosokat előz meg közvetlenül a góllövőlistán, mint az Olympiakosz támadója, Ajub el-Kaabi, a török válogatott Yunus Akgün, vagy a Lyon kettőse, Alexandre Lacazette és Malick Fofana.

Az NB I előző szezonjának gólkirálya azonban sárga lapos eltiltás miatt nem léphet pályára a következő fordulóban, amikor a Ferencváros december 12-én a görög PAOK otthonába látogat.

Kapcsolódó cikkek: