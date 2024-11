A szeptemberben kinevezett Máté Csaba vezetésével a Debrecen sorozatban öt bajnoki mérkőzést vesztett el. Ezt követően a Ferencváros egykori segédedzőjének távoznia kellett, helyére pedig a klublegenda Dombi Tibor ugrott be a kispadra. A vezetésével a Loki kiesett a Magyar Kupából, vasárnap azonban bravúros döntetlent ért el a Ferencváros otthonában.

A DVSC hétfőn kiadott egy közleményt amelyben jelezte, hogy továbbra is folyik az edzőkeresés, az új stáb bemutatása pedig a jövő hét elejére várható.

Egyelőre bizonytalan, ki veszi át a Dzsudzsák Balázsék irányítását

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTVA

Noha a hét elején még arról szóltak a hírek, hogy a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, a nemzeti csapatot a 2016-os Európa-bajnokságon a nyolcaddöntőig vezető Bernd Storck kaphatja meg a Debrecen kispadját, most úgy tűnik váratlan fordulat állhat be, és a spanyol-argentin Juan Esnáider lehet a befutó – írja a Haon. A lap hozzá teszi, hogy a tréner érkezése meglepő lenne, ugyanakkor nem lenne teljesen indokolatlan, hiszen játékosként igazi sztárcsapatoknál szerzett tapasztalatot és vezetőedzőként is dolgozott komoly klubnál.

A lap beszámol róla, hogy az 51 éves edző játékosként korábban olyan csapatokban futballozott mint a Real Madrid, a Juventus, vagy a Porto és a River Plateben. A háromszoros argentin válogatott Esnáider Spanyolországban, a madridi Getafénál kezdett el edzősködni, ahol többek között együtt dolgozott Megyeri Balázzsal is, aki jelenleg a Loki kapusa.

Juan Esnáider lehet a befutó a Debrecen kispadjára

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Rövid ideig a Real Zaragoza trénere volt, majd 2016-ban visszatért a Getaféhoz, ekkor foglalkoztatta a DVSC korábbi válogatott kapusát is a tradicionális gárda. Esnáider legutóbb az indonéz PSBS Biak csapatánál dolgozott.

Lévén, hogy az elmúlt napokban több edző neve is felmerült, mint lehetséges jelölt, így Esnáider érkezését egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni.

