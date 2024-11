A Liverpool csapatában Jones Szoboszlai Dominik posztriválisa, és az angol középpályás azért vasárnap közel sem parádézott úgy, mint három nappal korábban a görögök ellen.

Szoboszlai Dominik ninc könnyű helyzetben

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/MI News/NurPhoto

Szoboszlai Dominik végleg elveszti a helyét a Liverpool kezdőcsapatában?

Curtis Jones múlt csütörtökön játszotta az első mérkőzését az angol válogatottban a görögök ellen, a kezdőként végi pályán levő 23 éves középpályás állította be parádés góllal, sarokkal továbbított egy beadást a kapuba. A találata önmagában is történelmi tett volt: az angol válogatottban legutóbb Sammy Lee debütált góllal, és ez nem mostanában volt: 1982-ben - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a gólja mellett a sok egyéb más statisztikai mutatója miatt is dicsérhető volt a Liverpool játékosa.

Jones az írek ellen 5-0-ra megnyert meccsen is kezdő volt, ám ekkor már nem parádézott, gólt és gólpasszt sem jegyzett, a 79. percben pedig lecserélték.

"Curtis Jones debütálása az angol válogatottban az egyik legjobb, amit valaha láttam" – jegyezte meg Micah Richards, a Manchester City korábbi 13-szoros válogatott játékosa

a The Rest is Football podcastban, amit a OneFootball idéz a hétfői írásában. Az X-en több mint 210 ezer követővel rendelkező OneFootball kiemeli, hogy Jones az írek ellen nyolcvanszor ért labdába, és lenyűgöző volt a pontossága a passzaiban, a 74 labdájából 71 jó helyre ment.

Az már megint más kérdés, hogy SofaScore 6,8-as osztályzatot adott neki, az angol kezdőcsapat másik tíz tagja mind jobb osztályzatot kapott (ezt nem említi meg a szakportál). Ha a görögök elleni találkozó után születik az írás, akkor más a helyzet a Magyar Nemzet szerint.

Curtis Jones a Liverpool csapatában Szoboszlai Dominik posztriválisa, és Arne Slot együttesében a legutóbbi két meccsen már ő kezdett, a magyar válogatott csapatkapitányát a kispadra szorította.

A OneFootball pedig most ki is mondta az ítéletet:

Jones vasárnapi válogatottbeli produkciója után nem lehet kérdés, Szoboszlai Dominik sorsa megpecsételődött – ez a mai cikke címe. Az angol játékosnak a Premier League hét végi fordulójában a Southampton ellen is a kezdőcsapatban a helye – a magyar légiós kárára.

A Magyar Nemzet teljes cikke ide kattintva olvasható.