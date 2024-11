Az angol válogatott a Nemzetek Ligájában a görögök, majd az írek ellen zárják a csoportjukat a B divízióban. Az angoloknak fontos mindkét meccs, hiszen a görögök nyerni tudtak a Wembley-ben, így három ponttal vezetik a csoportot. Lee Carsley meghívta a válogatottba Szoboszlai Dominik liverpooli posztriválisát, Curtis Jonest is, aki egyre jobb formába lenül, többször is a magyar válogatott csapatkapitányának rovására került be a kezdőbe.

Szoboszlai Dominik helyén egyre több lehetőséget kap Curtis Jones (jobbra), aki az angol válogatottba is bekerült

Fotó: Paul ELLIS / AFP

Carsley nagyon jó véleménnyel van Jonesról, akivel együtt nyertek U21-es Európa-bajnokságot még 2023-ban. Az angol válogatottban egyébként nem kevesebb, mint nyolc játékos van abból a keretből.

Jones felhívta magára a figyelmet

Carsley külön is beszélt Jonesról. Elmondta, hogy Jones „nagyon sokoldalú játékos, aki több poszton is bevethető. Olyan játékos, akit nagyra értékelek, a képességeit tekintve az egyik legjobb, akivel valaha dolgoztam. Mostanában állandósítani tudja a játékát a legmagasabb szinten, gólokat szerez, gólpasszokat ad, és olyan játékos, akivel sok sikert értünk el a múltban.”

Curtis Jones a Liverpool akadémiáján nevelkedett, májusban kapta meg első meghívóját az angol válogatottba, de Gareth Southgate csak a bő keretbe jelölte, végül nem mehetett az Európa-bajnoksága. A 23 éves középpályás októberben ott volt újra Lee Carsley keretében is, de első gyermeke születése miatt végül távozott a csapattól, így még nincs válogatottsága.

Jones 20 meccsen játszott az angol U21-es válogatottban, és már 50-nél több meccse van a Premier League-ben is. Ebben a szezonban 12 meccs, egy gólt és négy gólpassz a mérlege a Liverpoolban.

Az angol válogatott ideiglenes edzője, Lee Carsley elmondta, erre a keretre nem volt semmilyen hatással Thomas Tuchel, aki január elsejétől veszi majd át a munkát Carsley-tól.

Az angol válogatott kerete:

Kapusok: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Southampton)

Védők: Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Levi Colwill (Chelsea), Rico Lewis (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Taylor Harwood-Bellis (Southampton)