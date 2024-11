"Őszintén még az 1-1-et is kicsit igazságtalannak érzem, mert azért több helyzetünk volt, mint a németeknek, úgy gondolom. A pozitívumokat kell levonni, mert legalább a helyzeteink megvannak, már csak be kell lőni őket. Nem pedig az van, hogy még helyzeteink sincsenek, és úgy lehozunk egy meccset, hanem ezek már megvannak, már csak az a pont kell majd i-re." -kezdte az M4 Sport kamerái előtt az értékelést a csapatkapitány.

Szoboszlai kitért a tizenegyesére is: "A héten azért gyakoroltam így, a Szappanos Petit meg lehet kérdezni, egy kicsit ideges is volt, amikor ellene is sikerült. 19-et rúgtam eddig a kapusok jobb kezéhez, most úgy gondoltam, ha a 93. percben középen marad, akkor le a kalappal előtte, de eldöntöttem előtte, hogy most középre lövöm."

Fotó: MTI/Kovács Tamás

"Volt egy Eb-nk, ahol nem úgy csináltuk a dolgokat, ahogy kellett volna az első két mérkőzésen, de az elsőn leginkább, aztán jött a Barni sérülése, aztán Kevin berúgta, szóval elég nagy hullámvasút volt egész évben, de szerintem ezzel a mérkőzéssel így jó szívvel mehetünk majd 2025-ös évbe bele." -értékelte végül 2024-et a 24 éves játékos.